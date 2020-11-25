La estrategia del SAT para mantener la combatir la caída de recaudación será continuar con la fiscalización de grandes contribuyentes. De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Trib...

La estrategia del SAT para mantener la combatir la caída de recaudación será continuar con la fiscalización de grandes contribuyentes. De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 200 mil millones de pesos de 719 grandes contribuyentes. Esto lo informó la autoridad fiscal a principios de noviembre. Lo anterior representó un aumento de 164% frente al mismo periodo de 2019, cuando recaudó 75 mil millones de pesos por esa misma fuente. Según el SAT, esos 719 grandes contribuyentes no interpusieron ningún juicio y se comprometieron a pagar sus deudas con el fisco.

Los objetivos de recaudación no se alcanzaron por la pandemia

Al cierre de octubre, el SAT consiguió 2 billones 760 millones de pesos de ingresos tributarios. Este monto está 0.5% por debajo de lo alcanzado en el mismo periodo de 2019. Los principales impuestos se comportaron de la siguiente manera:

ISR. Tuvo un aumento de 0.5% en el periodo de enero a octubre de 2020 frente al mismo de 2019.

IVA. Tuvo una caída de 1%.

IEPS. Tuvo una caída de 4%.

El SAT mantendrá la fiscalización de grandes contribuyentes

Para Raquel Buenrostro, jefa del SAT, el aumento de ISR se debe a los trabajos de fiscalización en grandes contribuyentes. El ISR sigue creciendo, se sigue manteniendo por arriba. Es el principal reflejo de todas las auditorías, sobre todo a los grandes contribuyentes. A los grandes contribuyentes lo que más se les audita es el ISR. El IVA ha mejorado bastante porque también estaba un poco castigado. Eso es un reflejo de que se está reactivando poco a poco la economía. Debido a esto, la estrategia del SAT para combatir la caída en la recaudación será continuar con la fiscalización de grandes contribuyentes. La jefa del SAT, dijo que la institución se enfocará en los grandes sectores de la economía como el acerero, automotriz, farmacéutico, hidrocarburos, minería y tiendas de consumo. Además, de acuerdo con Buenrostro, todavía hay algunos sectores que no se han fiscalizado en años. Por ejemplo, las donatarias autorizadas.