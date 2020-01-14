El TFJA consideró que la autoridad sólo debe solicitar los documentos que integren la contabilidad de manera genérica. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó las deducciones de un contribuyente porque no proporcionó la contabilidad en forma de integraciones especiales. Pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que el motivo de rechazo de las deducciones fue ilegal. El TFJA consideró que para comprobar la existencia de las deducciones efectuadas, el contribuyente no está obligado a presentar ante la autoridad un documento en el que relacione de forma específica los gastos declarados del período con los registrados en el reporte de los auxiliares, o con la forma mediante la cual se efectuó el pago de los mismos. El contribuyente tampoco está obligado a presentar un documento en que de forma analítica se vincule cada comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con su forma de pago y su respectiva póliza, ni el documento en que se integre el total de erogaciones y el monto al que ascienden. El TFJA consideró que la autoridad sólo debe solicitar los documentos que integren la contabilidad de manera genérica. Esto sin solicitar una forma especial de configuración que implique que el contribuyente se vea en la necesidad de elaborar papeles de trabajo o “integraciones especiales” que no tenía. Porque aunque sí pueden ser obtenidos a partir de los datos que se contienen en la contabilidad y que pueden ser revisados por la autoridad, la cuestión es que de momento no formaban parte de la contabilidad y tienen que elaborarse a petición de la autoridad de una forma específica. En este contexto, el TFJA determinó que el motivo del rechazo de las deducciones fue ilegal, porque esa exigencia no constituye un requisito que se desprenda del contenido de la ley para la determinación de su existencia y procedencia. Esto lo reiteró el pleno jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al resolver un juicio contencioso administrativo. Mediante la emisión de la tesis número VIII-P-SS-384. Y la tesis forma parte de los precedentes de la Sala Superior. Puedes revisar la tesis aquí / Páginas: 27 a la 43 / Criterio de búsqueda: Deducciones declaradas / Clave: VIII-P-SS-384 / Publicación: diciembre de 2019.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.