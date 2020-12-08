El Gobernador de Quintana Roo envió al congreso una iniciativa para cobrar un gravamen a turistas por sus visitas al estado. El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, plantea reformar la Ley de Hacienda del estado hacer un cobro de 10 dólares a los turistas extranjeros por concepto de aprovechamiento de bienes de dominio público. La iniciativa plantea que lo recaudado se usaría para generar empleos y núcleos económicos. “Los recursos presupuestales que se obtengan del presente aprovechamiento permitirán al estado de Quintana Roo la generación de empleos y a promover la generación de núcleos económicos, por medio de los cuales se produzcan empleos, cuyo principal propulsor será el turismo que, desde luego, verá a nuestra entidad como un fuerte atractivo para visitar”. La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez explicó que esta medida permitirá contrarrestar los efectos de la reducción de recursos federales que contempla el paquete económico para 2021. Esperan obtener entre 350 y 400 millones de pesos al año con este gravamen. Se ha argumentado que, de aprobarse la iniciativa, se inhibiría el flujo de turistas a la entidad federativa. En contra, Vanegas Pérez dijo que el turista promedio que visita Quintana Roo tiene ingresos anuales de más de 75 mil dólares, por lo que el cobro de diez dólares no haría ninguna diferencia. “No se trata de un impuesto, sino de un derecho que ya se cobra en otros estados como Baja California Sur, donde desde hace un año se estableció este mismo cobro, pero por un monto equivalente de los 20 dólares por turista extranjero”, dijo la funcionaria. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/estimulos-fiscales-de-la-frontera-norte-costaron-mas-de-lo-planeado-y-no-beneficiaron-a-los-mas-pobres/

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