ManpowerGroup prevé que aumente el outsourcing ilegal debido a la actual crisis económica y a los posibles cambios legislativos Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, en entrevista para El Financiero informó que por la recesión económica existe el riesgo de que las empresas recurran a esquemas de outsourcing ilegal; es decir, que las organizaciones y negocios tomen la decisión de contratar personal bajo esquemas que defraudan al fisco y a las instituciones de seguridad social. Márquez Pitol, explicó que "durante una recesión económica, los primeros puestos de trabajo que se pierden son los eventuales, pero al mismo tiempo, cuando las empresas quieren recontratar, lo hacen mediante plazas temporales". Añadió que durante la actual emergencia sanitaria es probable que se incremente la contratación vía outsourcing ilegal, ya que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), está enfocada en inspeccionar el cumplimiento de protocolos sanitarios en las empresas por el tema de la pandemia.

¿Hay un riesgo de incremento del outsourcing ilegal ante la epidemia de COVID-19? Héctor Márquez (@Hpitol), director de Relaciones Institucionales en @ManpowerGroup, conversó al respecto con @LuceroAlvarezO en #AlSonarLaCampana. pic.twitter.com/Hi4lgXPUSe — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 28, 2020

Explicó que “la subcontratación es una actividad que dota a las empresas de flexibilidad para que se concentren en el desarrollo del negocio mientras un tercero apoya en la atracción de talento; sin embargo, para que este esquema sea benéfico, hay que aplicar con rigor el marco de la regulación vigente, estipulada en la Ley Federal del Trabajo en 2012”. Aseguró que, en cambio, la subcontratación legal es un esquema que puede beneficiar a la recuperación de empleos formales perdidos durante la emergencia sanitaria, sobre todo en industrias como la minería y manufactura. El experto indicó que la contratación vía outsourcing creció 37% dentro del país en los últimos cinco años, con base en los Censos Económicos de 2019 del INEGI. Destací que existen alrededor de 4 millones 128 mil 912 personas subcontratadas, por lo que la subcontratación representa 13% de la tasa de ocupación en el país.

Outsourcing por sectores

De acuerdo con Héctor Márquez Pitol, las cifras de las personas contratadas por outsourcing, representadas por sector son:

Minería, con 19.5%, es decir 62 mil 985 trabajadores.

Manufactura, con 16.5%, es decir un millón 120 mil 309 colaboradores contratados bajo esta modalidad.

Comercio, con 15.9%, es decir 1 millón 333 mil 365 subcontratados.

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