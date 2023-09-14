Los ingresos tributarios ascenderán a 4 billones 941 mil millones de pesos, representando un incremento anual del 6.1 por ciento El próximo año, se prevé una transformación significativa en la estructura de ingresos del gobierno, ya que los ingresos tributarios tomarán un papel más protagónico en las finanzas públicas, mientras que la captación de recursos por petróleo disminuirá. Según estimaciones, los ingresos tributarios ascenderán a 4 billones 941 mil millones de pesos, representando un incremento anual del 6.1 por ciento. En comparación con el presente año, estos recursos representarán un porcentaje más sustancial de los ingresos presupuestados, alcanzando el 67.5 por ciento, lo que significa un aumento de 3.5 puntos porcentuales. Los Criterios Generales del Paquete Económico 2024 destacan que este cambio se debe al alza prevista en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles. Esto se debe a la expectativa de un precio más bajo del petróleo y una base de comparación más baja. Aunque se prevé que la gasolina importada sea más económica, el Gobierno no reducirá su precio para incrementar los ingresos por IEPS, según Rolando Silva, miembro de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos México. Además, se anticipa un aumento en los ingresos por el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según agregó Silva. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que estos incrementos se deben al buen desempeño de la actividad económica, la maduración de las medidas tributarias y mejoras en la eficiencia recaudatoria. Por otro lado, se prevé una disminución del 11.3 por ciento en los ingresos petroleros en comparación con las estimaciones para este año. Esto se debe a un menor precio del petróleo estimado y un aumento en la producción del 15.4 y 1.4 por ciento, respectivamente. En consecuencia, la participación de los recursos petroleros en los ingresos totales disminuirá del 16.2 al 14.3 por ciento entre 2023 y 2024. Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, señaló a Reforma que el gobierno se enfocará en una fiscalización más rigurosa para alcanzar los ingresos tributarios proyectados. Además, destacó que la falta de reformas fiscales indica la ausencia de un esfuerzo por ampliar la base de contribuyentes, lo que significa que la carga fiscal seguirá recayendo en los contribuyentes formales, empresas y trabajadores, en lugar de fomentar la transición de informales a la formalidad.