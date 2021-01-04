Para inculcar la idea de que los actos de corrupción tendrán consecuencias, el SAT instó a la población a denunciar de manera anónima cualquier acto de corrupción. En un comunicado difundido por su...

Para inculcar la idea de que los actos de corrupción tendrán consecuencias, el SAT instó a la población a denunciar de manera anónima cualquier acto de corrupción. En un comunicado difundido por sus redes sociales institucionales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el lanzamiento de su campaña anticorrupción, con la que esperan fortalecer la cultura de prevención y de combate a la corrupción tanto entre los servidores públicos como entre los contribuyentes.

#ComunicadoSAT El Servicio de Administración Tributaria lanza la campaña de Anticorrupción. pic.twitter.com/iEHCZrDVbw — SATMX (@SATMX) January 4, 2021

Como parte de la campaña, se busca inculcar el mensaje de que la comisión de actos de corrupción tendrá consecuencias. Las frases que planean difundir son: “La honestidad no cuesta; la corrupción se paga caro” y “Sin tregua contra la corrupción” Así, el fisco llama a los ciudadanos a interponer denuncias anónimas a través de los medios de contacto que el SAT tiene para este fin:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfonos rojos (ubicados en las Aduanas y las oficinas del SAT para denunciar al momento alguna irregularidad).

SAT Móvil, apartado Quejas y Denuncias.

Quejas y Denuncias SAT: 55 8852 2222.

Internacional: 1 877 44 88 728.

Redes sociales: SAT México (Facebook) y @SATMX (Twitter).

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