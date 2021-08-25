De acuerdo con los trabajadores, la empresa no respetó sus prestaciones y antigüedad al hacer la sustitución patronal. Uno de los cambios centrales de la reforma al outsourcing implica la modificación al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), con lo cual para que la sustitución patronal surta efectos es necesario que se transmitan los bienes objeto de la empresa al patrón sustituto. Además, el artículo cuarto transitorio de la reforma dice que se considerará sustitución patronal en los casos en que la empresa que transfiere a otra sus trabajadores sea de outsourcing, por lo que tienen que reconocerse los derechos de los trabajadores, como la antigüedad generada, aunque no haya habido transmisión de bienes.

Continental no respetó antigüedad de los trabajadores

Recientemente, trabajadores de Continental dieron a conocer que la empresa no cumplió con los requisitos de la sustitución patronal y no respetaron la antigüedad generada. En entrevista con Informador MX, Meri Peñaloza, representante de la Coalición Extrabajadores y Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN), explicó que la empresa Continental contrataba a sus trabajadores a través del sindicato corporativo SETEAMI. Sin embargo, al hacer la sustitución patronal, Continental modificó su razón social y no respetó las prestaciones y antigüedad de los trabajadores. Así, al trabajar bajo la nueva razón social, los trabajadores empezaron sus prestaciones desde cero. De acuerdo con Peñaloza, la mayoría de los siete mil trabajadores de Continental en Jalisco fueron afectados. Esto también implica que no pueden solicitar préstamos en Fonacot ni créditos del Infonavit. Los trabajadores se manifestaron el 2 de agosto en las instalaciones de Continental. Hasta el momento, 37 trabajadoras han presentado denuncias contra la empresa. Por su parte, la empresa publicó en Milenio un comunicado donde dice que respetó completamente la antigüedad, derechos y prestaciones de los trabajadores, y cumplió con todo lo establecido en la reforma. Con información de Informador MX y Milenio https://www.informador.mx/economia/Empleados-de-empresa-electronica-acusan-abusos-tras-regulacion-de-outsourcing-20210823-0140.html https://www.milenio.com/content/continental-completa-procesos-legislacion-laboral-mexico

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