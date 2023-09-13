Una iniciativa legislativa, con altas probabilidades de aprobarse, pretende modificar el artículo 123 de la Constitución Mexicana, para que en lugar de trabajar 5 días y descansar dos Entre los cambios legislativos que más suenan en el Congreso de la Unión se encuentra el de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Se trata de una iniciativa con la que se pretende modificar el artículo 123 de la Constitución Mexicana, para que en lugar de trabajar 6 días y descansar uno, se trabajen 5 y se descansen dos. De acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, la iniciativa mencionada generaría una reducción en el tiempo que los trabajadores prestan sus servicios. En entrevista con El Contribuyente, el especialista indicó que para una adecuada implementación de la iniciativa, se podría incluir la productividad como un factor que se pueda medir. Es decir, que el tiempo que se presta el servicio no sea el único indicador, sino lo que se realiza durante ese tiempo. Así, aunque el patrón disponga de los servicios del trabajador durante menos tiempo, tendría la misma productividad. Silva Briceño considera que sería una iniciativa diferente si se pudiera evaluar la productividad, para premiar al trabajador que genera un beneficio mayor, independientemente del tiempo que destine a sus labores. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que para lograr lo anterior, el empresariado tendría que implementar instrumentos internos, como en el reglamento interior de trabajo, para poder evaluar la productividad.

Incrementos en el costo de la mano de obra

El sector empresarial se encuentra asimilando tres fuertes incrementos en el costo de la mano de obra:

Seis días más de vacaciones Incremento al monto del salario mínimo El incremento gradual en la tasa del seguro de cesantía y vejez, el cual pasará de 3.15% en el año 2022 hasta llegar a 11.875% en el año 2030.

Lo anterior lo recordó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en su conferencia mensual de julio de 2023.

Probabilidad estimada de que se apruebe la iniciativa

Además, señaló que entre las propuestas que podrían impactar en el costo de la mano de obra, en caso de aprobarse, se encuentra la que pretende reducir la jornada laboral. El IMCP explicó que se han presentado varias iniciativas que proponen modificar el artículo 123 de la Constitución Mexicana, para que en lugar de trabajar 6 días y descansar uno, se trabajen 5 y se descansen dos. Una de las propuesta presentadas, además de reducir un día laboral, propone disminuir una hora de trabajo al día. Al final, la iniciativa sugiere que la jornada laboral pase de 48 a 40 horas de trabajo por semana. Según el IMCP, la probabilidad estimada de que se apruebe una iniciativa para reducir la jornada laboral es de 66.66%.