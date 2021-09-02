Conoce los regímenes fiscales de las personas físicas.

En México existen seis regímenes fiscales para que las personas físicas paguen sus impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las personas físicas deben dar de alta el régimen o los regímenes fiscales, de acuerdo con las actividades económicas que realizan.

Tipos de regímenes fiscales para personas físicas

Para recordar a las personas físicas qué tipo de régimen fiscal es el que mejor se ajusta a sus actividades, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente realizó una publicación sobre este tema. De acuerdo con la Prodecon, las personas físicas pueden dar de alta los siguientes regímenes:

Sueldos y Salarios. Incorporación Fiscal (RIF). Actividades Empresariales. Arrendamiento. Plataformas Digitales. Servicios Profesionales (Honorarios).

Además, el próximo año, las personas físicas tal vez tendrán la posibilidad de dar de alta el nuevo “régimen de confianza”. Se trata de una opción para contribuyentes cumplidos que se propondrá en la Miscelánea Fiscal para 2022, de acuerdo con la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez. Puedes ver la información que publicó la Prodecon sobre los regímenes fiscales para las personas físicasaquí / Fecha de publicación: 21 de junio de 2021.

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