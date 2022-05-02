Los contribuyentes cuentan con estas herramientas en caso de que el SAT rechace la devolución de saldo a favor. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a fav...

Los contribuyentes cuentan con estas herramientas en caso de que el SAT rechace la devolución de saldo a favor. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, en algunos casos puede ser rechazada. De acuerdo con la autoridad fiscal, la devolución se da cuando al realizar los cálculos de impuestos el contribuyente pagó mas de lo que debía, por lo cual el fisco está obligado a devolver la cantidad correspondiente. El SAT puede rechazar o negar la devolución de saldo a favor por inconsistencia de datos, deducciones que no proceden y por obligaciones no presentadas. Aquí te decimos lo que puedes hacer en estos casos.

Reiniciar el trámite

Si tu devolución de saldo a favor fue rechazada, puedes volver a presentar la solicitud de devolución. El contribuyente realizar este trámite tantas veces sea necesario para conseguir su saldo, siempre y cuando el portal no indique que fue "rechazada".

Acudir a la Prodecon

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) tiene procesos de conciliación en donde los contribuyentes pueden acercarse de forma gratuita para que ésta pueda evaluar las pruebas y la evidencia que den soporte a la devolución y con eso emprender un proceso conciliatorio entre autoridad y el contribuyente.

Prodecon ofrece sus servicios de forma gratuita a través del correo electrónico [email protected] o vía telefónica llamando al 5512059000 en Ciudad de México y al 800 611 0190 en el interior del país.

Impugnar

Si ingresaste el trámite de devolución manual y la respuesta sigue siendo devolución rechazada, revisa tu buzón tributario pues es posible que ahí haya una notificación u oficio del SAT que señale que la devolución fue negada, lo que sería la señal de que entonces se puede iniciar un proceso de impugnación y/o revocación.

Presenta recurso de revocación ante el SAT

Al haber negación de la devolución entonces se activan otros mecanismos del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que el contribuyente puede iniciar un proceso de impugnación.

Es decir, el contribuyente puede recurrir al recurso de revocación que es un procedimiento de impugnación dentro del propio Poder Ejecutivo resuelto por la Administración General Jurídica del SAT, la cual evaluará las pruebas, información y el procedimiento. Si el resolutivo no es favorable se puede escalar e ir a un juicio de nulidad.

El órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) cuenta con una guía de devolución automática en la que explica paso a paso cómo obtenerla.