La Prodecon, a través de su servicio de Queja, requirió al SAT los antecedentes del caso y las razones por las que adjudicó en su favor el hogar de la persona contribuyente La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente expuso un caso en el que recuperó la casa habitación de una persona contribuyente, que en su momento fue adjudicada en favor del fisco federal. La Prodecon explicó que a mediados de los años noventa, una pareja contrajo matrimonio por la vía civil mediante el régimen de sociedad conyugal, lo que conlleva a que los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio sean parte de esta sociedad. Es decir, ambos consortes son copropietarios. La pareja de contribuyentes adquirió un hogar para vivir en matrimonio, pero por desconocimiento legal la casa fue escriturada y registrada ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) sólo a nombre del esposo. Por circunstancias de la vida, la pareja decidió divorciarse y acordaron verbalmente que la casa habitación se la quedaría la mujer. Esto, al desconocer que aparte de disolver el matrimonio, también se debía liquidar la sociedad conyugal y así dejar protegido el patrimonio de la mujer y los menores.

La casa cambio de dueño y estaba en subasta

Las personas que conformaban el entonces matrimonio siguió su vida normal conforme a los acuerdos verbales de la separación. Hasta que un día, unas personas se presentaron en el domicilio de la entonces esposa y menores manifestando que tenían intención de adquirir la propiedad al haberla visto en una subasta del Servicio de Administración y Enajenación de Inmuebles (SAE), actualmente Instituto para Devolver al Pueblo de lo Robado (INDEP). Debido a lo anterior, la contribuyente acudió al RPPC, y al pedir información se percató que el inmueble que su ex esposo les había dejado ahora estaba a nombre del fisco federal, y por tanto ya no era de ellos.

La contribuyente acudió a la Prodecon

Es en ese momento, la contribuyente acudió a Prodecon a recibir atención y solicitar apoyo para conocer la verdad real de los hechos y buscar la manera de recuperar su patrimonio, que considera que le fue injustamente quitado. Prodecon, a través de su servicio de Queja requirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los antecedentes del caso y las razones por las que adjudicó en su favor el hogar de la persona contribuyente. El SAT indicó que adjudicó la casa de la contribuyente a su favor, debido a un adeudo impuesto a su entonces esposo por la Policía Federal de Caminos, por la cantidad aproximada de 1,000 pesos, al transitar por una carretera y no pagar en su momento. La deuda se turnó al SAT para su cobro, mismo que al no lograr que el deudor lo saldara, procedió al embargo del bien inmueble que le fue informado por el RPPC estaba registrado a su nombre.

Prodecon recuperó la casa habitación de la contribuyente

El trabajo de la Prodecon dio como resultado que se dejará sin efectos todo el procedimiento de cobro por parte del SAT, y que se restituyera su derecho de copropietaria del inmueble a la madre de familia y a sus hijos. Con esto se dio fin a un problema que se generó hace más de 10 años, y que por negligencia o desconocimiento creció al grado de perder su propiedad por un adeudo menor, mismo que con base la protección legal que Prodecon brindó pudo ser recuperado. Esta es la historia real del criterio jurisdiccional A/2023, y fue publicada en la revista Prodecontigo, edición octubre noviembre de 2023. Puedes ver la información que publicó Prodecon aquí / Fecha de publicación: octubre de 2023.