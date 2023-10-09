La empresa alertó que frecuentemente les llegan mensajes de personas que aseguran haber pagado a una persona o empresa que les prometió modificar o eliminar alguna información contenida en su reporte de crédito especial El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el historial crediticio de personas y empresas. Dicho historial crediticio muestra tanto los pagos puntuales y adecuados como los atrasados. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidas y así tienen más probabilidades de obtener nuevos financiamientos. Lo anterior se debe a que una persona o empresa que deja de pagar un crédito tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos.

Defraudadores usan temas relacionados con el historial crediticio

En este contexto, el Buró de Crédito recientemente indicó que por todas partes hay personas que buscan defraudar o robar usando el tema del historial crediticio. A través de un video publicado en Youtube, el Buró de Crédito alertó que frecuentemente les llegan mensajes de personas que aseguran haber pagado a una persona o empresa que les prometió modificar o eliminar alguna información contenida en su reporte de crédito especial. En el video se señala que hay charlatanes buscando víctimas a quienes robarles su dinero y datos personales, que engañan a las personas usando temas relacionados con el Buró de Crédito y su historial crediticio. Hasta hay locales anunciando estos "servicios milagro" que nadie tiene forma de cumplir. Para atraer a sus víctimas, los defraudadores usan frases llamativas y atractivas como las siguientes:

"Te borramos del Buró de Crédito"

"Modificamos tu reporte de crédito"

"Borramos tus deudas"

"Te ayudamos a obtener un préstamo aunque estés en Buró de Crédito"

Quienes caen en la trampa van a perder cientos o miles de pesos, porque los defraudadores piden mucho dinero a cambio de estos supuestos servicios. Incluso, hay algunos que se disfrazan de despacho jurídico, pero cuando haces el depósito, la cuenta sale a nombre de una persona física Pero los defraudadores no sólo roban dinero. También se apoderan de datos personales para hacer un doble fraude, con información o documentos que les brindan sus víctimas.

Consejos para limpiar historial en el Buró de Crédito

El Buró de Crédito tiene las siguientes recomendaciones en su portal de internet, para que las personas y empresas puedan limpiar su historial: Ten presente que no existe una forma de limpiar tu historial de crédito que no sea pagando responsablemente. No caigas en charlatanerías. Nadie puede “borrarte” del Buró. Si no tienes dinero para liquidar una cuenta por completo, trata de llegar a un acuerdo con la o las instituciones financieras con las que tienes pagos pendientes. En algunas ocasiones te permiten pagar en mensualidades fijas y eliminan en gran parte los intereses. Evita dejar de pagar. Atrasarte es un grave error en el que puedes llegar a caer y afectar tu tranquilidad y tu historial de crédito. Ajusta lo necesario para que, aunque sea, realices el pago mínimo de tu deuda.

Limpia tu historial crediticio y cuida tu salud financiera.

Para conocer su historial, el Buró de Crédito indicó que las personas y empresas pueden revisar su Reporte de Crédito Especial, el cual concentra la información de sus créditos en un documento. Se tiene derecho a uno gratis cada 12 meses y los adicionales en el mismo lapso cuestan 35.60 pesos cada uno en la página o en la app de Buró de Crédito.