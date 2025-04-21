Aviso de Privacidad

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Realización de encuestas de satisfacción.

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empresas que nos proporcionan servicios de alojamiento web, envío de correos electrónicos (Brevo) y procesamiento de pagos (PayPal), únicamente para cumplir con las finalidades descritas en este aviso. Autoridades competentes: cuando sea requerido por ley o por orden de autoridad competente. Le informamos que para las transferencias indicadas con anterioridad, no se requiere su consentimiento conforme al artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

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Cualquier elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales. Daremos respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud. Si resulta procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

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