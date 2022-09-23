La emisión de notas de crédito en 2022 debe cumplir una serie de requisitos para su emisión, entre ellos, que esté “justificada” El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Egresos, conocido como nota de crédito, sirve para amparar devoluciones, descuentos y bonificaciones. Es decir, sirve para disminuir ingresos que fueron registrados en facturas previas. De acuerdo con la consultora Fiscalia, la emisión de notas de crédito en 2022 puede verse impactada de manera negativa. Esto se debe a una serie de requisitos para su emisión, que están previstos en la Reforma Fiscal para 2022, siendo uno de ellos el que su emisión esté “justificada”.

Cambio para 2022

El texto indica que la autoridad reformó, a partir de 2022, el Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en su fracción VI, para indicar que, en el supuesto de que se emitan comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales, éstos no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado en facultades de comprobación. Como puede verse, la exigencia instaurada es contar con una justificación y con el soporte documental para acreditar la procedencia de las devoluciones, descuentos o bonificaciones.

Problemas prácticos

Por eso, Fiscalia advirtió que el hecho de que exista una nueva obligación que consiste en “contar con la justificación y soporte documental” de esas devoluciones, descuentos o bonificaciones, coloca al contribuyente en un estado de incertidumbre jurídica por tratarse de requisitos con un alto grado de subjetividad y vaguedad. Además, adelantó que contar con la “justificación” o con el “soporte documental” de una devolución que hace un cliente por el sólo hecho de no estar satisfecho con el producto o servicio, será una tarea compleja y que queda al arbitrio de la autoridad en turno el definir si existe o no “justificación” suficiente. En el artículo también se señala que con esto se podría llegar al extremo en el que un comercio tenga que solicitar al cliente que devuelve un producto, que firme una carta usando una identificación oficial y manifestando bajo protesta de decir verdad que el producto no satisfizo sus expectativas, por poner un ejemplo.

Medidas retrógradas

Fiscalia indicó que este tipo de medidas no atienden a las prácticas modernas de comercio y representan obstáculos para agilizar y mejorar la experiencia del consumidor y la dinámica de los negocios que, ante la incertidumbre jurídica provocada por medidas de este tipo, se ven obligados a implementar medidas retrógradas. En este contexto, considera que aquellos contribuyentes que en 2022 han expedido notas de crédito, deben revisar tales operaciones y armar un expediente con la justificación y documentación correspondiente, según las necesidades, posibilidades y requerimientos propios de la naturaleza de su negocio.