El IMSS publicó información sobre la segunda versión de las plataformas electrónicas para tramitar la incapacidad por COVID-19.

El IMSS publicó información sobre la segunda versión de las plataformas electrónicas para tramitar la incapacidad por COVID-19.

Desde marzo de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó las plataformas electrónicas para tramitar en línea el permiso COVID-19. Se trata de una especie de incapacidad temporal para los trabajadores, y puede extenderse hasta por 10 días.

Segunda versión de la incapacidad por COVID-19

Sin embargo, recientemente el IMSS publicó información sobre la segunda versión de las plataformas electrónicas para tramitar la incapacidad por COVID-19.

Se permite adjuntar la prueba de un laboratorio externo al IMSS

El IMSS indicó que el mecanismo para obtener la nueva versión de permiso entró en vigor en enero de 2021, y una de las novedades que tiene es que permite adjuntar la prueba positiva de COVID de un laboratorio externo al IMSS. Para validar dicha prueba, un grupo de médicos del IMSS revisa su autenticidad y su vigencia. Para obtener el permiso, el trabajador también debe adjuntar una identificación oficial, por los dos lados, y un estado de cuenta con CLABE interbancaria, no mayor a tres meses, a donde se desea el depósito por parte del IMSS del subsidio que le corresponda, cuando el asegurado cuente con el derecho a recibirlo.

Incapacidad de un día para que el trabajador se haga una prueba

En caso de que no se cuente con una prueba positiva de un laboratorio externo, el IMSS indicó que el paciente deberá resolver un cuestionario de tamizaje y se le expedirá un certificado por incapacidad de un día. Lo anterior se hace para que el trabajador acuda a un módulo de atención respiratoria del IMSS para hacerse una prueba. Dependiendo del resultado de la prueba aplicada en el módulo de atención respiratoria, se expide en ese momento el permiso COVID-19 para acumular el resto de los días hasta llegar a los 10.

Incapacidad para pacientes graves

El IMSS explicó que en caso de que el paciente esté grave, intubado o reincidente ante la enfermedad del SARS-CoV-2, el médico tratante será el encargado de expedir la incapacidad correspondiente, porque él determinará la duración de la misma, y en caso de ser necesario, otorgar las incapacidades subsecuentes.

Utilidad de la incapacidad por COVID-19

El permiso COVID-19 permite al trabajador lo siguiente:

Protegerse ante el patrón por ausentarse de sus labores durante un periodo determinado.

Recibir un subsidio cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social.

Los trabajadores pueden tramitar su permiso COVID-19 a través de la app IMSS Digital o de la siguiente página: http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso. Puedes ver la información que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: 29 de julio de 2021.

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