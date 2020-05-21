La nueva normalidad será escalonada y será bajo el sistema de semáforo para el regreso de las diferentes actividades. Se prevé que el semáforo rojo permanezca hasta el 15 de junio.

La nueva normalidad será escalonada y será bajo el sistema de semáforo para el regreso de las diferentes actividades. Se prevé que el semáforo rojo permanezca hasta el 15 de junio.

Este miércoles se presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la CDMX tras la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Lo hizo público la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien explicó en su conferencia de prensa que el plan se apega al semáforo epidemiológico diario. Este consta de cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) y cambia de acuerdo al aumento o descenso de la ocupación en los hospitales. Cada color del semáforo posibilita el retorno de manera gradual a los centros de trabajo, parques, cines, teatros, escuelas y comercios. El color se determina por la ocupación hospitalaria que se tenga en el momento, elrojo indica una ocupación hospitalaria mayor al 65%; elanaranjado menor al 65% y dos semanas de tendencia a la baja; el amarillo una ocupación menor al 50% y dos semanas de tendencia a la baja; y elverde una ocupación menor al 50% y al menos un mes con ocupación baja estable.

Las previsiones del gobierno capitalino de la reanudación de las actividades

Por el momento, la CDMX tiene el semáforo en color rojo y se estima que permanezca así hasta el 15 de junio. Hay una posibilidad de que el panorama cambie entre el 15 y el 30 de junio y el semáforo pase a naranja, comentó Claudia Sheinbaum.

Semáforo en rojo

Las actividades que está previsto se retomen con el color rojo incluyen las actividades esenciales que no cerraron y las nuevas que se incorporaron; es decir, la construcción, minería, fabricación de equipos de transporte, venta de bicicletas, y la producción y distribución de la cerveza. Las instituciones de justicia y legislativas laborarán a través de videoconferencias. Los espacios públicos como parques y transporte funcionarán al 30% de su capacidad.

Semáforo en naranja

Cuando el semáforo este en color naranja se permitirá el regreso a más actividades en horarios y días escalonados con el esquema 4x10, consistente en que se laboren cuatro días y no acudan los diez siguientes para observar si surgen síntomas. Se permitirán las siguientes actividades:

Restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad

Servicios religiosos, una capacidad del 30%

Cines y teatros al 50%

Micro y medianas empresas con una capacidad 30%

Habrá eventos deportivos, pero no se permitirá público y se realizará pruebas a los atletas.

Las dependencias de gobierno realizarán digitalización intensiva. Habrá atención en ventanilla solamente para trámites que tengan relación con actividad económica que estén en operación. Se terminará el no circula temporal y se abrirá una extensión de la ciclovía.

Semáforo en amarillo

El color amarillo permitirá que restaurantes, hoteles, servicios religiosos, cines y teatros puedan recibir en sus establecimientos al 60% de su capacidad y que abran los corporativos y las tiendas departamentales. Las dependencias de gobierno regresarán a las oficinas, manteniendo la digitalización y la atención en ventanilla relacionados con los sectores que están operando.

Semáforo en verde

Cuando se llegue al semáforo verde se abrirán los negocios restantes, como gimnasios, centros nocturnos y bares. Sin embargo, se tendrán que mantener las medidas de seguridad e higiene. Las escuelas de los distintos niveles educativos podrán regresar a clases cuando las autoridades sanitarias y educativas lo consideren pertinente. Las dependencias de gobierno regresaran a oficinas con atención en ventanilla para trámites. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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