El IMCP manifestó que para brindar certeza jurídica y operativa existen aún varios pendientes que debe solucionar el SAT El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre...

El IMCP manifestó que para brindar certeza jurídica y operativa existen aún varios pendientes que debe solucionar el SAT El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023, el cual está compuesto por los siguientes documentos:

Criterios Generales de Política Económica

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

En conferencia de prensa, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recordó que en el Paquete Económico 2023 no se incluyen aumentos ni la creación de nuevos impuestos, únicamente se ajustan montos por inflación.

El SAT dará continuidad a sus esfuerzos para aumentar la recaudación

En este contexto, la presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que entienden que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará continuidad a sus esfuerzos para aumentar la recaudación, así como evitar la evasión fiscal y los actos de corrupción. De la misma forma, indicó que la Iniciativa de la Ley Federal de Derechos considera ajustes en los montos, por efectos inflacionarios.

Se esperan precisiones a las disposiciones vigentes en la RMF 2023

Grajeda Trejo también dijo que se prevé que la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2023, que comúnmente se da a conocer en el mes de diciembre, incluya algunas precisiones a las disposiciones vigentes. La presidenta del IMCP dijo que consideran positivo para el país que, como lo mencionó la jefa del SAT el pasado 6 de septiembre, se busque atraer inversiones en un momento de apremio económico en todo el mundo. Sin embargo, advirtió que para brindar certeza jurídica y operativa existen aún varios pendientes, los cuales ha externado como IMCP en distintos momentos. Entre ellos los siguientes:

Resolver la escasez de citas ante el SAT.

Avanzar en el uso e implementación de la facturación 4.0 y la operatividad alrededor del complemento Carta Porte.

Cartas Invitación del SAT.

Dictámenes Fiscales 2021 presentados fuera de tiempo.

Responsabilidad del Contador Público Inscrito en temas de defraudación fiscal y delitos fiscales.

Presenta propuesta de Reforma Fiscal 2023

El IMCP informó que con la participación de sus agremiados en todo el país, han detectado áreas de oportunidad en materia fiscal, las cuales plasmaron en una Propuesta de Reforma Fiscal para 2023. Además, solicitarán parlamentos abiertos en donde participen sus 60 Colegios Federados para realizar aportaciones técnicas y dar puntual seguimiento a los temas antes mencionados en la propuesta. Algunos de los puntos que aborda la propuesta del instituto son:

Obligación para los Contadores Públicos Dictaminadores de informar si el contribuyente ha llevado a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal

Encubrimiento en la emisión de dictamen de estados financieros con efectos fiscales

Limitante en deducción de pagos a trabajadores que para ellos representa ingresos exentos

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de personas morales. Anticipos que entreguen las sociedades civiles a sus socios

Limitantes en donativos otorgados a donatarias autorizadas, la federación, estados, municipios y organismos descentralizados

Límite de deducción de inversiones en automóviles, así como en pagos por otorgamiento de uso o goce temporal de los mismos

Obligaciones en materia de precios de transferencia para contribuyentes con poca capacidad administrativa, así como plazo para la presentación de declaraciones informativas en materia de precios de transferencia

Tarifas mensual y anual aplicables a personas físicas y la tabla de subsidio al empleo aplicable a personas físicas con ingresos por salarios

Limitantes en las deducciones personales y en el estímulo de ahorro a largo plazo

Determinación del ISR por dividendos o utilidades distribuidos por personas morales dedicadas

Puedes descargar la Propuesta de Paquete Económico 2023 del IMCP aquí / Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2022.