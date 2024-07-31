La mecánica para la determinación de la Cuenta de Capital de Aportación se encuentra en el Artículo 78 de la Ley del ISR La Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) es un concepto contable y fiscal e...

La mecánica para la determinación de la Cuenta de Capital de Aportación se encuentra en el Artículo 78 de la Ley del ISR La Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) es un concepto contable y fiscal en México que se utiliza para registrar las aportaciones de capital realizadas por los socios o accionistas de una empresa. Dicha cuenta es importante para determinar la parte del capital que puede ser distribuida sin que se considere un ingreso gravable para los socios o accionistas, en el caso de reducción de capital o reembolso de capital. De acuerdo con contador César Aguilar Aguilar, la CUCA es un atributo fiscal que están obligados a calcular las personas morales y el cual debe formar parte de su contabilidad. Por lo anterior, en un texto publicado por Soy Conta, el especialista fiscal explicó qué es la CUCA y cómo se calcula. En este contexto, el contador indicó que la mecánica para la determinación de la CUCA se encuentra en el Artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Aguilar Aguilar expuso lo siguiente:

¿Cómo actualizar la CUCA en Contabilidad?

El saldo de la CUCA se determina adicionando las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas y se disminuye con las reducciones de capital que se efectúen. Es importante remarcar que “no se incluye como capital de aportación el relacionado con la reinversión o capitalización de utilidades o por otro concepto que con base en el capital contable de la persona moral ni el de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de personas que lo distribuyan dentro de los 30 días siguientes a la distribución”.

Cálculo de la CUCA en Contabilidad

Podemos decir que el saldo de la CUCA representa el monto total de las aportaciones de los accionistas que tienen derecho a retirar, ya sea de manera parcial, mediante una reducción de su capital o de manera total, mediante un reembolso de capital con cancelación de acciones. Para determinar el efecto fiscal de la reducción o reembolso de capital en comento, es necesario realizar el cálculo previsto en la Ley del ISR.

Fórmula para el cálculo

CUCA = aportaciones de capital + primas por suscripción de acciones – reducciones de capital + actualización El especialista fiscal advirtió que el incumplimiento de las disposiciones fiscales y legales relacionadas con la CUCA en contabilidad, puede generar sanciones económicas y administrativas. Por eso, recomendó llevar un registro detallado de todos los movimientos que afectan a la CUCA, como aportaciones, reducciones y actualizaciones, así como mantenerse actualizado sobre los cambios que puedan afectar el cálculo y tratamiento de la CUCA en la contabilidad.