En el presente año, al menos dos municipios más contrataron despachos privados para cobrar el impuesto predial. En 2019, en México se recaudaron 58 mil millones de pesos de impuesto predial de los ...

En el presente año, al menos dos municipios más contrataron despachos privados para cobrar el impuesto predial. En 2019, en México se recaudaron 58 mil millones de pesos de impuesto predial de los 4 mil 449 municipios del país. Esto representó un aumento de 4.2% frente al año anterior.

La recaudación del predial en México es la más baja de la OCDE

Pero la recaudación del predial en México es la más baja de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por debajo de Argentina, Brasil y Chile.

Causas de la baja recaudación

La baja recaudación se debe a una combinación de varios temas, dependiendo de los municipios:

Algunos prefieren no cobrar el impuesto para conseguir votos en tiempo electoral.

Los que tienen baja recaudación no han actualizado sus padrones catastrales.

Otros no han modernizado los métodos de cobro.

Otro factor importante es la falta de capacidades técnicas, por la carencia de personal especializado.

Municipios contratan a privados para cobrar el predial

Sin embargo, Reforma informó que este último factor ha empujado a los municipios a contratar despachos privados para cobrar el impuesto predial. El periódico afirmó que este año Ensenada (Baja California) y La Paz (Baja California Sur) contrataron estos servicios. Además, alcaldías de la Ciudad de México recurrieron a despachos para cubrir algunos procesos. Con esto se se sumaron a municipios que desde 2017 privatizaron el cobro:

Ciudad Juárez (Chihuahua).

Culiacán (Sinaloa).

Tijuana (Baja California).

Puebla (Puebla).

Los municipios medianos son los más interesados en contratar el servicio. Porque las capitales tienen mayor capacidad institucional y los más pequeños no muestran esfuerzo recaudatorio por temor al efecto político. Esto de acuerdo con Antonio Mejía, socio de Azmen Soluciones, especialista en la materia consultado por Reforma. El periódico señaló que la cuenta pública de municipios que contrataron el servicio indica que el costo anual oscila entre 200 mil y 300 mil pesos por honorarios de las consultorías.

Con información de Reforma.

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