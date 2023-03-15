Conoce los casos específicos en que los pensionados y jubilados deben presentar su declaración anual ante el SAT La declaración anual de personas físicas se presenta en abril, pero las personas pensionadas, jubiladas o retiradas sólo presentan dicha declaración en algunos casos. De acuerdo con información publicada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), los jubilados y pensionados deben presentar la declaración cuando se presenten las siguientes situaciones:
- El monto de sus ingresos anuales supere los 400 mil pesos.
- Si tienen dos o más ingresos por pensión, aunque sus ingresos no superen los 400 mil pesos.
- Si además de percibir ingresos por pensión, obtiene ingresos por algún otro régimen como arrendamiento o por actividad empresarial.
La Prodecon ofrece asesoramiento gratuito para facilitar la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022. (Imagen: Shutterstock) Los contribuyentes pueden acudir a cualquiera de las 30 oficinas del ombudsman fiscal en todo el país, así como a sus oficinas centrales en la Ciudad de México, donde podrán presentar su declaración anual con la asesoría gratuita del personal de la Prodecon.