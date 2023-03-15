Conoce los casos específicos en que los pensionados y jubilados deben presentar su declaración anual ante el SAT La declaración anual de personas físicas se presenta en abril, pero las personas pen...

Conoce los casos específicos en que los pensionados y jubilados deben presentar su declaración anual ante el SAT La declaración anual de personas físicas se presenta en abril, pero las personas pensionadas, jubiladas o retiradas sólo presentan dicha declaración en algunos casos. De acuerdo con información publicada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), los jubilados y pensionados deben presentar la declaración cuando se presenten las siguientes situaciones:

El monto de sus ingresos anuales supere los 400 mil pesos.

Si tienen dos o más ingresos por pensión, aunque sus ingresos no superen los 400 mil pesos.

Si además de percibir ingresos por pensión, obtiene ingresos por algún otro régimen como arrendamiento o por actividad empresarial.

La Prodecon ofrece asesoramiento gratuito para facilitar la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022. (Imagen: Shutterstock) Los contribuyentes pueden acudir a cualquiera de las 30 oficinas del ombudsman fiscal en todo el país, así como a sus oficinas centrales en la Ciudad de México, donde podrán presentar su declaración anual con la asesoría gratuita del personal de la Prodecon.