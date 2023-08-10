La app Factura SAT Móvil no permite generar CFDI de egresos, ni de traslados, ni complementos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil, par...

La app Factura SAT Móvil no permite generar CFDI de egresos, ni de traslados, ni complementos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil, para generar, enviar y consultar facturas versión 4.0 con el celular. Muchos contribuyentes deben pensar que la app permite generar todo tipo de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Limitantes de la app Factura SAT Móvil

Pero de acuerdo con Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, la app sólo permite generar CFDI de ingresos. El especialista explicó que la app no permite generar CFDI de egresos, ni de traslados, ni complementos. Colín Mosqueda dijo que otra limitante de la app Factura SAT Móvil, es que sólo permite guardar 18 clientes frecuentes. Pero señaló que en muchos casos esa cantidad de clientes es suficiente.

Beneficios de Factura SAT Móvil

El contador considera que la app también tiene algunos beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

El uso de códigos QR para facilitar el registro de nuevos clientes

La posibilidad de compartir los CFDI a través de distintos medios disponibles en el celular

Es muy amigable para los contribuyentes que tienen experiencia emitiendo facturas

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México indicó que al tratarse de una app nueva, es lógico que tiene áreas de oportunidad o de mejora. Así que con el tiempo se esperan mejoras en la app por parte del SAT.