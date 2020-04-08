Los 1.3 billones de pesos recaudados en el primer trimestre de 2020 superan en 13.4% lo recaudado en el mismo periodo de 2019. En el primer trimestre de 2020, el Servicio de Administración Tributar...

Los 1.3 billones de pesos recaudados en el primer trimestre de 2020 superan en 13.4% lo recaudado en el mismo periodo de 2019. En el primer trimestre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró una recaudación de 1.3 billones de pesos. Esto representa una aumento de 13.4% frente a los 855 millones de pesos recaudados en el mismo periodo de 2019. https://twitter.com/SATMX/status/1247618749148155904 El ISR, IVA y el IESPS son los rubros que han conseguido una mayor recaudación:

El ISR tuvo un incremento de 16.3%. Así, pasó de 446 a 537 miles de millones de pesos.

En el caso del IVA, el incremento fue de 12.6%. Así, pasó de 258 a 301 miles de millones de pesos.

Por último, el incremento en IEPS fue de 5.9%. Este impuesto pasó de 123 a 135 miles de millones de pesos.

Personas morales

El SAT también consiguió incrementos en la declaración anual de personas morales. Al 31 de marzo, último día para presentar la declaración, recibieron 566 mil. Esto representa 9% más que en el mismo día de 2019. https://twitter.com/SATMX/status/1245872482487119872?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1245872482487119872&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F04%2Fsat-rompe-record-de-declaraciones-de-personas-fisicas-en-un-dia%2F

Personas físicas

Por último, en cuanto a personas físicas, el SAT rompió un récord. Se registraron más de 900 mil declaraciones. https://twitter.com/SATMX/status/1245873448297156615?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1245873448297156615&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F04%2Fsat-rompe-record-de-declaraciones-de-personas-fisicas-en-un-dia%2F

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.