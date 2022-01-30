El crédito hipotecario es el principal instrumento de financiamiento que tienen las personas para cumplir sus objetivos de vivienda. Esta herramienta consiste en el préstamo de capital que te reali...

El crédito hipotecario es el principal instrumento de financiamiento que tienen las personas para cumplir sus objetivos de vivienda. Esta herramienta consiste en el préstamo de capital que te realiza una institución financiera para que puedas acceder a los recursos económicos necesarios para llevar a cabo tus planes inmobiliarios. A cambio, deberás devolver este dinero a través del pago de cuotas que incorporan un porcentaje de interés por la ayuda recibida durante el plazo de tiempo que se determine en el contrato.

Las opciones que te ofrece un crédito hipotecario

A continuación, podrás conocer las principales alternativas de uso que te ofrece un crédito hipotecario:

Comprar una propiedad

Probablemente, sea el uso más conocido que tiene un crédito hipotecario, siendo una gran ayuda para las personas que persiguen el sueño de la casa propia. Este instrumento financia la compra de una casa nueva o usada. Uno de los principales requisitos para acceder a este crédito si se desea adquirir una vivienda es cumplir con el porcentaje de enganche que exija la institución financiera que otorga el préstamo.

Adquirir un terreno

También tienes la posibilidad de adquirir un terreno en la zona que tú desees con el capital que te entrega un crédito hipotecario. Los principales requisitos para acceder a una hipoteca en este caso, es que cuentes con una parte del valor del terreno y, además, que el lugar que elijas cumpla con las condiciones de habitabilidad y urbanización que exige cada entidad financiera. Asimismo, existen créditos hipotecarios que además de financiar la compra de un terreno también entregan el capital necesario para la construcción de un inmueble. De este modo, puedes elegir con total libertad la ubicación y características de tu propiedad.

Construir un inmueble

En particular, la construcción de viviendas propias es una práctica generalizada entre los mexicanos. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, dentro del universo de las personas que poseen un inmueble propio, cerca del 57% declara haber construido su propiedad. En este sentido, un crédito hipotecario te puede otorgar el financiamiento necesario para que puedas construir tu propio inmueble, según sus gustos y necesidades.

Reparar o remodelar tu vivienda

En general, las tareas de reparación y/o remodelación de una vivienda son una práctica habitual entre la población que cuenta con un inmueble propio, ya que son diversos los motivos que pueden causar la necesidad de realizar arreglos o mejoras en una propiedad. De esta forma, un crédito hipotecario puede financiar una parte significativa del costo de la obra que decidas ejecutar en tu vivienda, ya sea realizar cambios de instalaciones eléctricas o hidráulicas, tareas de mantenimiento, ampliaciones, entre otras alternativas.

Obtener liquidez

Seguramente este sea el uso más llamativo que te ofrezca un crédito hipotecario. Sin embargo, no debes olvidar que esta herramienta no deja de ser un instrumento financiero que te permite el acceso a capital, por lo que también lo puedes utilizar para obtener liquidez si así lo requieres. En general, cuando se persigue este objetivo, la aprobación de un crédito hipotecario requiere que dejes en garantía una propiedad que esté a tu nombre. De esta manera, podrás acceder al financiamiento que necesites ya sea para saldar deudas, emprender un negocio, entre otras posibilidades. Ya conoces las principales alternativas de uso que te ofrece un crédito hipotecario. Recuerda solicitar ayuda experta que te guíe en el proceso de determinar cuál es la hipoteca que mejores condiciones te entrega según tus objetivos y requerimientos.