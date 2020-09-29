Con esta reforma se pretende que los trabajadores saquen mayor provecho de su crédito y decidan cómo y en qué gastarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el poder ejecutivo fed...

Con esta reforma se pretende que los trabajadores saquen mayor provecho de su crédito y decidan cómo y en qué gastarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el poder ejecutivo federal se encuentra trabajando en una reforma que involucra al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Esto con el objetivo de entregar directamente a los trabajadores los créditos del Infonavit o Fovissste, sin intermediarios, para que el trabajador decida qué hacer con su dinero. El jefe del ejecutivo federal consideró que la forma en que actualmente se hace no conviene a los trabajadores. Según el presidente, las inmobiliarias cobran mucho por edificar construcciones pequeñas.

“Todas estas inmobiliarias que se crearon como hongos, surgieron como hongos después de la lluvia en el periodo neoliberal”, dijo.

De esta manera, los intermediarios tendrán la decisión de comprar un departamento, adquirir un terreno para después fincar o elegir comprar en alguna unidad habitacional. En este sentido, el presidente aseguró que esta propuesta beneficiará a los trabajadores, pues podrán tomar la decisión de edificar su propiedad o adquirir una vivienda. Dijo que espera el respaldo tanto de los legisladores como del Infonavit y el Fovissste para aprobar la iniciativa.

Sector inmobiliario pide no ser ignorado

En entrevista para El Sol de Orizaba, el vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez, hizo un llamado a no dejar fuera a los profesionales del sector, que pueden ofrecer valor agregado a los trabajadores, pues contrario a lo que asegura el presidente, orientan a los trabajadores a elegir una mejor vivienda y evitar ser víctima de fraude. “El interés social para el desarrollador no es un producto que por una casa genere grandes utilidades. Vender en tiempo es el costo financiero y el margen de utilidad requiere volumen. Creo que los tiempos han cambiado y necesitamos recurrir al experto”, dijo. Con información de El Sol de Orizaba. https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/inmobiliarias-no-puede-vender-casas-de-mas-de-1.5-millones-economia-finanzas-creditos-hipotecarios-amlo-presidente-5816356.html

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