El INEGI informó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 2021 es de 89.62 pesos.

El INEGI informó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 2021 es de 89.62 pesos.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es un valor de medida creada en 2016 con la finalidad de desindexar el salario mínimo en el cálculo de obligaciones como multas o créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Así, es posible subir el salario mínimo de los trabajadores mitigando parte de las presiones inflacionarias. El valor de la UMA es actualizado año con año según lo que indica la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, que da esta responsabilidad al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Para ello, se incrementa el valor de la UMA diaria según haya sido el aumento porcentual del índice nacional de precios al consumidor (INPC) del año en cuestión. El Inegi dio a conocer que el valor UMA en 2021 es de 89.62 pesos diarios, 2,724.45 pesos mensuales y 32,693.40 pesos al año. La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento, informó el instituto. En 2020, la UMA diaria fue de 86.88 pesos, mensual de 2,641.15 pesos y el valor anual de 31,693.80 pesos.

Cómo se calcula el valor de la UMA

De acuerdo con el Inegi, para realizar el cálculo se multiplica la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del INPC. La variación obtenida fue de 3.15% en diciembre de 2020.

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