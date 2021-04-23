Empresas de capital humano como Manpower perderán una parte de sus negocios por la nueva reforma al outsourcing. Esta semana el Senado de la República la iniciativa de reforma a varias leyes federales en lo relativo al outsourcing, o subcontratación laboral. Antes, había sido avalada por los diputados, por lo que la iniciativa fue turnada al poder ejecutivo para su promulgación. El objetivo es limitar la práctica de la subcontratación laboral en México, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno. Se introduce en su lugar la figura de subcontratación de servicios especializados. Un punto central de la reforma es que las empresas que prestan servicios especializados deberán estar registradas en un padrón que manejará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para tener este registro, que deberá ser renovado cada tres años, la empresa deberá estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Manpower tendrá que hacer cambios importantes

Como era de esperarse, los cambios afectaron a Manpower, una de las firmas de outsourcing más grandes del país. En conferencia con varios analistas, Mónica Flores, directora general de Manpower, explicó que la empresa tendrá que registrarse en el nuevo padrón. De acuerdo con Flores, la empresa perderá una parte de su negocio porque ahora la ley lo prohíbe; sin embargo, se adaptarán a la nueva legislación. También dijo que se debe llegar a un acuerdo con la autoridad para que los criterios de especialización no sean muy estrictos. Flores también explicó que las empresas de capital humano podrán seguir operando casi igual que antes; es decir, reclutando, entrevistando, seleccionado y armando expedientes de empleados. La diferencia es que no podrán ser los patrones directos de los trabajadores. En la misma conferencia, Jack McGinnis, director de finanzas de Mapower, explicó que la reforma tendrá un impacto importante en la industria. De todas formas, la firma todavía debe esperar a la versión aprobada de la ley para evaluar el posible impacto. La empresa dijo que el periodo de transición debe alargarse por lo menos a seis meses. Así, las empresas no tendrán que hacer cambios acelerados en la nómina. También pidieron que las empresas de capital humano tengan la oportunidad de seguir facturando sus servicios y terminar sus contratos para lo que queda de 2021. Con información de Reforma, Milenio y El Financiero https://www.reforma.com/ajustara-manpower-negocio-de-outsourcing/ar2169143?v=5 https://www.milenio.com/negocios/manpower-cambios-outsourcing-impactara-finanzas-publicas https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/04/22/manpower-evalua-impacto-de-reforma-en-outsourcing/

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