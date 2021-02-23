La firma considera que ante los desafíos de la nueva realidad, resulta fundamental que los departamentos de impuestos se reinventen. El surgimiento de la pandemia de COVID-19 afectó significativame...

La firma considera que ante los desafíos de la nueva realidad, resulta fundamental que los departamentos de impuestos se reinventen. El surgimiento de la pandemia de COVID-19 afectó significativamente el flujo de efectivo de las empresas mexicanas, de acuerdo con KPMG en México. La firma de servicios de auditoría, impuestos y asesoría asegura que las empresas han buscado apoyo para una correcta gestión de impuestos, porque la fiscalización por parte de las autoridades se ha incrementado. La tendencias son las siguientes:

Una más puntual fiscalización regional.

Mayor recaudación de datos para hacer más eficiente la tributación.

El estudio Perspectivas de la alta dirección en México 2021, mostró que 55% de los directores generales en México esperan recibir apoyo fiscal para lograr una recuperación económica mucho más ágil. El documento de KPMG en México indica que la postura de los empresarios se enfoca en lo siguiente:

Las maneras de colaborar con el gobierno, para posicionar a México como un destino atractivo para las inversiones.

Las acciones a tomar para progresar como país, aprovechando el marco del T-MEC y las nuevas oportunidades en cuanto a alianzas estratégicas.

Los departamentos de impuestos se deben reinventar

En este contexto, KPMG en México considera que es importante tomar en cuenta diversos aspectos para que los departamentos de impuestos logren afrontar los desafíos de la nueva realidad y, asimismo, aprovechen las oportunidades:

Garantizar el cumplimiento tributario

La principal prioridad es la gestión fiscal. Es decir, lograr el pago eficiente de los impuestos. Ante las últimas reformas en materia de esquemas reportables, los departamentos de impuestos se encuentran enfocados en cómo realizar una planeación que garantice el cumplimiento, accediendo también a tasas competitivas.

Adaptación a las nuevas tendencias digitales

A raíz de COVID-19 se aceleraron notablemente los cambios en los modelos de negocio. Para adaptarse, las empresas se han apoyado en la tecnología, volviendo más eficientes los procesos para determinar los impuestos. Particularmente en México, las plataformas tecnológicas han resultado disruptivas, impactando en el cálculo y cumplimiento tributario. Un ejemplo es la economía digital, que hace un par de años no era contemplada en la legislación fiscal, y hoy se reconoce como una evolución. Para reinventarse, el departamento de impuestos puede optar por sustituir procesos manuales, con robots o softwares de automatización analítica, para redireccionar los esfuerzos del personal. Esto no significa que se reemplazará al personal por las herramientas tecnológicas, sino que se les asignarán actividades de mayor valor agregado, como proyectos de planeación. Esto para centralizar procesos de gestión fiscal y ser más eficientes.

Impacto del T-MEC en las industrias

El estudio de Perspectivas de la alta dirección en México 2021 presenta, entre numerosos temas, la expectativa de los directores generales ante el T-MEC. De las personas encuestadas, 56% espera que sus efectos sean positivos, consolidándose este año. La implementación del T-MEC brindó un impacto favorable en materia de reglas de origen, aspectos laborales y costos, porque no representó un incremento relevante de costos de implementación. El cambio de gobierno en Estados Unidos permite visualizar el potencial del T-MEC, para que México siga siendo atractivo para la inversión en la industria manufacturera y la maquila en el norte del país.

Reactivación en fusiones y adquisiciones

Se espera también una reactivación notable en adquisiciones y fusiones en América Latina, particularmente en México. Esto conlleva un impacto en los impuestos. Mientras algunas industrias se encuentran en situaciones críticas y necesitan financiamiento, otras han subsistido y están esperando el momento adecuado para invertir de manera importante, de ahí la relevancia de estos mecanismos. Por todo lo anterior, KPMG en México considera que es fundamental que los departamentos de impuestos se reinventen, implementando herramientas y metodologías que les permitan lograr el cumplimiento eficiente de sus obligaciones, y que respondan con agilidad a las necesidades de la organización, en un ambiente en el que la única constante es el cambio. Puedes ver la información que publicó KPMG aquí / Fecha de publicación: 22 de febrero de 2021.

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