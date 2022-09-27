A diferencia de años anteriores, el paquete económico propuesto para el próximo año destaca por la ausencia de reformas significativas en el marco tributario, de acuerdo con Fundar. La recaudación ...

A diferencia de años anteriores, el paquete económico propuesto para el próximo año destaca por la ausencia de reformas significativas en el marco tributario, de acuerdo con Fundar. La recaudación tributaria del país para 2023 podría registrar índices bajos de aprobarse el Paquete Económico 2023 bajo los términos propuestos por el Ejecutivo al Congreso, señalan especialistas. De acuerdo con un estudio realizado por el centro de análisis e investigación Fundar, a diferencia de años anteriores, el Paquete Económico propuesto para el próximo año destaca por la ausencia de reformas significativas en el marco tributario. "La recaudación estimada para el 2023, equivaldría al 14.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en América Latina y el Caribe el promedio es de 21.9 por ciento del PIB", advirtió Fundar. En 2020, la recaudación tributaria de México como porcentaje del PIB de México (17.9%) estuvo por debajo del promedio de ALC (21.9%)¹ en la edición de este año de las Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe a 4.0 puntos porcentuales y por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (33.5%). Sin embargo, al cierre de 2021 México se colocó dentro de los cinco países de América Latina que registraron la menor deuda pública bruta del gobierno central como proporción del PIB, de acuerdo con un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Buscan 4.6 billones de recaudación

Cabe resaltar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), buscará una recaudación de 4 billones 623,583 millones de pesos, de acuerdo con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023.

Se trata del monto más grande que se ha propuesto en una LIF y es 17.2% mayor en términos nominales a los 3.9 billones de pesos aprobados por los legisladores para este año.

Ante este contexto, Fundar recomendó hacer reformas fiscales para dar una mayor progresividad en el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en donde paguen más impuestos las empresas y las personas con mayores ingresos, y menos los trabajadores "En México, el 1 por ciento de la población más rica concentra el 28.4 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 50 por ciento más pobre, percibe apenas el 8.4 por ciento" detalló Fundar.

El optimismo del marco macroeconómico presentado en el Paquete Económico 2023 traería consigo el riesgo de una serie de recortes al gasto público, al no poder cumplir con las expectativas de ingresos, de acuerdo con analistas.

El marco macroeconómico muestra que el gobierno espera que en el 2023 el crecimiento sea de 3%, algo que contrasta con los pronósticos de otras instituciones que, incluso, prevén una expansión menor a 2%, señaló México Evalúa.