Para actualizar los créditos, desde 2016 el Infonavit elige entre la variación de la UMA y la del salario mínimo, decantándose por la que haya sido menor. Como sabrás, la Comisión Nacional de Salar...

Para actualizar los créditos, desde 2016 el Infonavit elige entre la variación de la UMA y la del salario mínimo, decantándose por la que haya sido menor. Como sabrás, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un aumento del 15% en el salario mínimo para este año. Esta decisión no careció de detractores, como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, quienes proponían un aumento de menor envergadura. En un comunicado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores del Estado (Infonavit), el organismo despeja dudas respecto a si el aumento salarial tendrá repercusiones en el cálculo de los adeudos de los trabajadores que tengan su deuda en el esquema de “veces salario mínimo”. En él, el Instituto asegura que los trabajadores no se verán afectados por el aumento, pues desde 2016 lo que hace es ajustar el pago mensual de los financiamientos con base en la menor de dos opciones: el aumento del salario mínimo o de la unidad de medida y actualización (UMA).

El aumento de 15% al salario mínimo no afecta la mensualidad de tu crédito. Las mensualidades y saldos de los financiamientos tasados en VSM se ajustarán conforme al aumento de 3.15% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). pic.twitter.com/2m5elMiv4G — Infonavit (@Infonavit) January 7, 2021

Así, los créditos del Infonavit sólo tendrán un aumento del 3.15%, que fue el de la inflación, reflejada en el aumento de la UMA, y no del 15%, como el salario mínimo. Por otro lado, dice el Infonavit, que se aumenten los salarios mínimos ayuda a la clase trabajadora porque incrementa las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda de sus empleados, lo que incrementa el ahorro de los trabajadores que todavía no piden su crédito. Además, el Instituto recordó la existencia del programa Responsabilidad Compartida, con el que es posible convertir los créditos en veces salarios mínimos a pesos, con lo que la mensualidad deja de tener aumentos anuales. Para saber si un trabajador puede o no hacer esta conversión, o bien para consultar la mensualidad que deberá pagar durante 2021, deberá ingresar con su usuario y contraseña a Mi Cuenta Infonavit.

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