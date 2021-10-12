Una propuesta de la Miscelánea Fiscal daría facultades al SAT para utilizar cualquier tecnología de georreferenciación en la verificación del domicilio fiscal. Una propuesta de la Miscelánea Fiscal...

Una propuesta de la Miscelánea Fiscal daría facultades al SAT para utilizar cualquier tecnología de georreferenciación en la verificación del domicilio fiscal. Una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2022 busca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilice drones y tecnología de georreferenciación para verificar que los domicilios fiscales proporcionados por los contribuyentes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sean correctos. Como indica la Iniciativa, se propone modificar el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Con el cambio, el SAT podrá hacer uso de cualquier cualquier herramienta tecnológica que proporcione georreferenciación y con ella verificar la validez del domicilio fiscal. Además, el fisco podrá hacer uso de vistas panorámicas y satelitales para la misma función. Con los cambios, el párrafo quedaría de la siguiente manera:

En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades servicios, medios tecnológicos o cualquier otra herramienta tecnológica que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para formar un marco geográfico fiscal, así como para la actualización del RFC referente al domicilio fiscal de los contribuyentes.

Esta medida aplicaría para personas físicas y morales. Como señala Reforma, el fisco ha utilizado la georreferencia desde 2014; sin embargo, solamente se utilizaba en casos en los que el contribuyente tuviera un historial de simulación fiscal. En entrevista con el mismo medio, la fiscalista Virginia Ríos señaló que la medida es principalmente persuasiva. Así, los contribuyentes tendrán más consideración al intentar presentar un domicilio fiscal falso. Con información de IDC Online y Reforma https://www.reforma.com/verificara-sat-el-domicilio-con-drones/ar2275681 https://idconline.mx/fiscal-contable/2020/09/11/cazara-el-sat-a-contribuyentes-con-drones-y-celulares

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