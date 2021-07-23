De acuerdo con Buenrostro, lo que se decida en este caso podría afecta la decisión de todos los otros juicios contra Elektra. El juicio entre Grupo Elektra y el Servicio de Administración Tributari...

De acuerdo con Buenrostro, lo que se decida en este caso podría afecta la decisión de todos los otros juicios contra Elektra. El juicio entre Grupo Elektra y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 2,600 millones de pesos de ISR causados en 2006 llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como señala Reforma, este es uno de los ocho casos que actualmente hay contra la empresa. Lo importante es que la decisión de la SCJN podría afectar los otros juicios que, según el SAT, superan los dos mil millones de dólares. Esto se debe a que todos los casos se basan en la misma interpretación agresiva de las leyes por parte de la empresa. A inicios de febrero, en entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido en La Octava, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que la dependencia que encabeza está disputando a diversas empresas de Grupo Salinas, cuyo principal accionista es Ricardo Salinas Pliego, el pago de 32 mil millones de pesos históricos, sin actualizar por inflación. Así, el adeudo en pesos actuales podría sobrepasar los 40 mil millones de pesos.

A finales del año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó una impugnación de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esa fue la tercera vez en 2020 que el TFJA dio un golpe de este tipo al grupo de Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería pagar dos créditos fiscales de hace más de 10 años. El 28 de enero de este año, la Sala Superior del TFJA desestimó el juicio de nulidad de Elektra para impugnar otra resolución del SAT donde se determinó que la empresa debe 4 mil 916 millones de pesos por ISR omitido en 2011.

Elektra seguirá defendiéndose

El portavoz de la empresa, Luciano Pascoe, dijo en entrevista con Bloomberg que las empresas de Salinas Pliego seguirán defendiéndose.

Como señala Reforma, el caso será llevado por el Juez José Franco en la SCJN. Hay que destacar que pasarán semanas o meses antes de que Franco tenga una decisión para someterla a votación. El expediente del caso cuenta con seis mil páginas de sentencias a favor del SAT en tribunales inferiores, pero que la empresa apeló.

Con información de Reforma y Bloomberg https://www.reforma.com/intervendra-scjn-en-deuda-fiscal-de-elektra/gr/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/mexico-billionaire-salinas-s-tax-case-gets-supreme-court-review

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