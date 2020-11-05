La discusión de los egresos se acordó para realizarse entre el martes y el jueves de la próxima semana. La minuta de la Ley de Ingresos para 2020, aprobada esta noche en San Lázaro, contempla la ca...

La discusión de los egresos se acordó para realizarse entre el martes y el jueves de la próxima semana. La minuta de la Ley de Ingresos para 2020, aprobada esta noche en San Lázaro, contempla la captación de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. Esta cifra fue revisada al alza, de los 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos aprobados originalmente por los diputados. La votación pasó con 258 votos a favor y 103 en contra. También fueron aprobados los cambios en la Ley Federal de Derechos y en la Miscelánea Fiscal, que, entre otras cosas, contiene nuevas atribuciones del Servicio de Administración Tributaria y reducciones al ISR en los servicios de transporte terrestre y comercio mediante plataformas digitales. Los legisladores acordaron que el gasto público, los egresos, se acuerden entre el martes y jueves de la siguiente semana. Esto, según el pleno de la cámara baja (que es la única con la atribución de votarlos), para no alargar los trabajos y así evitar posibles contagios de COVID-19. Una vez que se que se votó y aprobó el paquete fiscal y de ingresos, la Cámara de Diputados turnó el proyecto de decreto al poder ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su correspondiente entrada en vigor.

Destinan 33 mil mdp para vacunas contra el COVID-19

En el dictamen se establece que el Instituto de Salud para el Bienestar “instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso”. La oposición denunció que estos 33 mil millones de pesos que fueron anunciados para la compra de vacunas no están etiquetados, de manera que pueden ser utilizados por el ejecutivo para gasto corriente. Ante esto, el diputado de Morena, Benjamín Huerta, dijo que el Fondo de Salud para el Bienestar no va a desaparecer y la Ley de Ingresos de la Federación permite a la presidencia destinar estos recursos para objetivos de salud.

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