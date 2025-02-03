A partir de 2025, varios estados de México incrementarán el Impuesto sobre Hospedaje (ISH), afectando tanto a hoteles como a plataformas digitales
Desde enero de 2025, algunos estados mexicanos han decidido aumentar el Impuesto sobre Hospedaje (ISH), que se aplica a los servicios de alojamiento. Este impuesto, vigente desde 1995, busca recaudar fondos para promover el turismo y mejorar la infraestructura turística local.
Las nuevas tasas del ISH en ciertos estados son las siguientes:
|Estado
|Tasa 2024
|Tasa 2025
|Guerrero
|3%
|4% en general; 5% para plataformas digitales
|Jalisco
|3%
|4%
|Querétaro
|3.5%
|3.5% en general; 5% para plataformas digitales
|San Luis Potosí
|3%
|4%
|Tabasco
|2%
|3%
Es importante destacar que, en estados como Guerrero y Querétaro, las plataformas digitales de alojamiento, como Airbnb, enfrentarán una tasa del 5%.
El ISH es un impuesto estatal que se aplica a los servicios de alojamiento, incluyendo hoteles, moteles y plataformas digitales. Aunque es el huésped quien paga este impuesto, los proveedores del servicio son responsables de recaudarlo y entregarlo a las autoridades fiscales estatales.
Estos incrementos buscan fortalecer la promoción turística y mejorar la infraestructura en las entidades federativas. Si tienes planes de viaje, es recomendable considerar estos cambios en tus presupuestos y consultar las páginas oficiales de las secretarías de finanzas estatales para obtener información detallada.