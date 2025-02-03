A partir de 2025, varios estados de México incrementarán el Impuesto sobre Hospedaje (ISH), afectando tanto a hoteles como a plataformas digitales

A partir de 2025, varios estados de México incrementarán el Impuesto sobre Hospedaje (ISH), afectando tanto a hoteles como a plataformas digitales

Desde enero de 2025, algunos estados mexicanos han decidido aumentar el Impuesto sobre Hospedaje (ISH), que se aplica a los servicios de alojamiento. Este impuesto, vigente desde 1995, busca recaudar fondos para promover el turismo y mejorar la infraestructura turística local.

Las nuevas tasas del ISH en ciertos estados son las siguientes:

Estado Tasa 2024 Tasa 2025 Guerrero 3% 4% en general; 5% para plataformas digitales Jalisco 3% 4% Querétaro 3.5% 3.5% en general; 5% para plataformas digitales San Luis Potosí 3% 4% Tabasco 2% 3%

Es importante destacar que, en estados como Guerrero y Querétaro, las plataformas digitales de alojamiento, como Airbnb, enfrentarán una tasa del 5%.

El ISH es un impuesto estatal que se aplica a los servicios de alojamiento, incluyendo hoteles, moteles y plataformas digitales. Aunque es el huésped quien paga este impuesto, los proveedores del servicio son responsables de recaudarlo y entregarlo a las autoridades fiscales estatales.

Estos incrementos buscan fortalecer la promoción turística y mejorar la infraestructura en las entidades federativas. Si tienes planes de viaje, es recomendable considerar estos cambios en tus presupuestos y consultar las páginas oficiales de las secretarías de finanzas estatales para obtener información detallada.