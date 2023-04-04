Los CFDI 4.0 de egreso, traslado y pagos tienen un avance del 99%, mientras que el de nómina sólo del 62% El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que hasta el 3 de abril se ha logrado un avance significativo en la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, en la versión 4.0. Según el SAT, el avance en la emisión de factura electrónica es del 99% para el tipo de ingreso y del 99% para los tipos de egreso, traslado y pagos, mientras que para nómina el avance es del 62%. Cabe destacar que a partir del 1 de abril de 2023, los contribuyentes están obligados a emitir sus facturas electrónicas en la versión 4.0, aunque para nómina existe la facilidad de emitirlas en la versión 3.3 hasta el 30 de junio de 2023. Una vez concluido dicho plazo, se deberán emitir en la versión 4.0. Para facilitar el cumplimiento, el SAT puso a disposición de los contribuyentes la Cédula de Datos Fiscales, la cual pueden obtener en sat.gob.mx, en el apartado Trámites del RFC, menú de Inscripción al RFC y seleccionando la opción "Cédula de datos fiscales". Asimismo, la autoridad recordó a los empleadores que pueden solicitar la información de sus trabajadores, de conformidad con el procedimiento previsto en la ficha 320/CFF del Anexo 1-A de la RMF vigente.