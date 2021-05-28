El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, llegaría al Banco de México para ser el nuevo gobernador. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, podría ser la...

El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, llegaría al Banco de México para ser el nuevo gobernador. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, podría ser la próxima titular de la secretaria de Hacienda y Crédito Público, según reporta Político. La funcionaria quedaría así con la misión de encabezar la implementación de la reforma fiscal que se podría aprobar próximamente, tras una posible salida del actual titular de Hacienda, Arturo Herrera. De acuerdo al portal de noticias, Buenrostro también figura para ser la próxima titular de la Secretaría de la Función Pública.

¿Arturo Herrera para el Banco de México?

El 24 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera lo siguiente: “En su momento ya vamos a dar a conocer quién va a ser la propuesta al Senado para que actúe como gobernador del Banco de México”.

Esto ha sido interpretado por el Bank of America como un guiño al actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues si el próximo gobernador del Banco de México que el presidente tiene en mente fuera un miembro actual de la junta de gobierno del banco central, su nombramiento no requeriría ser ratificado por el Senado.

Irma Eréndira cayó de la gracia de AMLO

Según la prensa especializada, el presidente está sopesando buscar un reemplazo para Irma Eréndira Sandoval, actual titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), pues la considera responsable de la campaña que descarriló la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura del estado de Guerrero, con la finalidad de impulsar la de su hermano, Pablo Amílcar Sandoval.

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