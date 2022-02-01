A pesar de que los contribuyentes reportaron múltiples fallas en el portal del SAT, la autoridad niega que haya habido fallas en sus servidores.

Como parte de las modificaciones fiscales para 2022, el 31 de enero fue la fecha límite para realizar trámites en materia de cambios de regímenes fiscales. Además, fue la fecha establecida para una serie de cumplimientos de obligaciones formales y presentación de avisos. Pero de acuerdo denuncias en redes sociales, esta fecha se caracterizó por la caída de los servidores y por la baja de servicios digitales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que impidieron a los contribuyentes cumplir con estos trámites y obligaciones.

Contribuyentes reportaron fallas en el portal del SAT

Las manifestaciones y evidencias de problemáticas presentadas no tardaron en difundirse a través de internet. Errores de conexión, páginas no encontradas, tiempo de espera de respuesta excedidos, etcétera, fueron algunos de los múltiples errores encontrados por las empresas, en sus intentos por acceder a los servicios en el portal de internet del SAT. Esta caída de servicios no solamente afectó al cumplimiento de trámites, sino que impactó, inclusive, en la imposibilidad de generar facturas electrónicas, ya que estas no podían ser timbradas. Los problemas fueron reportados al SAT por diversos medios incluyendo redes sociales, pero el órgano se limitó a responder repetitivamente con la siguiente frase: [embed]https://twitter.com/SATMX/status/1488514041513455623[/embed] Algunos usuarios reportaron estos problemas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), quien respondió, también de manera repetitiva, con la siguiente respuesta: [embed]https://twitter.com/ProdeconMexico/status/1488374431315603456[/embed] Fiscalia explicó que la Prodecon sugiere que se tome una captura de pantalla y que se presente una aclaración junto con el trámite, lo cual es una recomendación válida. Pero considera que se debe reconocer que no es lo que la regla establece, sino que la obligación es para la autoridad fiscal de ampliar el plazo hasta el día hábil siguiente en que esté disponible el sitio.

La autoridad niega que haya habido fallas

El problema que se enfrenta actualmente es que, no obstante los múltiples reportes de falla por parte de los usuarios, documentados en la mayoría de los casos mediante capturas de pantalla, la autoridad niega que haya habido fallas en sus servidores, razón por la cual la recomendación de la Prodecon resulta conveniente, ya que es probable que la autoridad argumente que no hubo fallas y que, por ende, el plazo venció el 31 de enero. A la fecha de publicación del artículo, los servicios del SAT parecen haber sido restablecidos. Fiscalia sugirió a los contribuyentes retomar sus trámites y tomar las acciones recomendadas para tener todos los elementos de defensa. Además, consideró que la autoridad debería reconocer el problema y evitar más tramitología a los contribuyentes y, simplemente, prorrogar el plazo un día más.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/17008

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