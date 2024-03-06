Gravar la riqueza podría ayudar a desconcentrar el poder económico y reducir las brechas de género La organización Fundar recomendó gravar la riqueza y eliminar privilegios fiscales para reducir la brecha de género en México, según un informe reciente. Andrea Larios, coautora del informe "Tributación feminista: los casos de Argentina y México", realizado por Fundar con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina (ACIJ), señaló que el sistema tributario actual contribuye a mantener las brechas de desigualdad en lugar de reducirlas.

Ricos, los más beneficiados

Larios explicó que los más ricos se han beneficiado durante años de un sistema tributario que los favorece, concentrando así la riqueza en pocas manos. Propuso que gravar la riqueza podría ayudar a desconcentrar el poder económico y reducir las brechas de género, además de generar ingresos adicionales para programas públicos que reduzcan la desigualdad y redistribuyan la carga del trabajo no remunerado de cuidados. El informe también destaca la necesidad de eliminar privilegios fiscales discriminatorios, que en 2023 llevaron a una pérdida de entre el 1 y el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto debido a deducciones, exenciones y otros tratamientos preferenciales para personas físicas y empresas de altos ingresos. Además, se subraya la desigualdad de género en la distribución de la riqueza en México, donde casi la mitad de esta está en manos de una pequeña parte de la población, mayoritariamente hombres. Por ejemplo, el 48% de la riqueza del país es acaparada por el 1% más rico, mientras que solo el 0.3% del PIB es recaudado por el SAT a través del impuesto a la propiedad. Además, solo 4 de las 21 personas más ricas de México son mujeres, y los hogares con referencia femenina tienen en promedio una riqueza menor, alrededor de 202,000 pesos.