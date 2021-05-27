Recientemente se publicó el informe La vacuna contra la desigualdad, en el que se proponen reformas para que 10% de la población con mayores ingresos pague más impuestos.

Recientemente se publicó el informe La vacuna contra la desigualdad, en el que se proponen reformas para que 10% de la población con mayores ingresos pague más impuestos.

Es urgente que se diseñen y aprueben reformas fiscales que garanticen que la población con mayores ingresos pague más impuestos, de acuerdo con el informe La vacuna contra la desigualdad. El objetivo de las reformas sería beneficiar a la población con menores recursos, para mitigar las afectaciones provocadas por la Covid-19. El informe La vacuna contra la desigualdad, fue presentado recientemente por las siguientes organizaciones:

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Oxfam México.

Entre otras cosas, el informe indica lo siguiente:

México tiene una recaudación por concepto de impuestos a la propiedad equivalente a sólo 0.33% de su Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, actualmente se recaudan 57 mil millones de pesos (mdp).

El 10% más rico del país acumula 28% del valor de las propiedades inmuebles: casas, departamentos, edificios y locales.

Impuesto predial

En este contexto, el informe señala que si todas las autoridades locales cobraran el predial con tarifas progresivas, valores catastrales que coincidan con los del mercado, y sin beneficios para las propiedades de mayor valor, podrían recaudarse hasta 378 mil mdp cada año. Es decir, el equivalente al 1.5% del PIB. Esto sería siete veces más de lo que se recauda actualmente.

Impuesto a la riqueza neta

El documento indica que otra alternativa para aumentar los recursos, sería la implementación de un impuesto a la riqueza neta, que considere el patrimonio total de las personas. Esto incluiría cuentas bancarias, bonos, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro de vida, embarcaciones, aeronaves, joyas, obras de arte y antigüedades, así como derechos de propiedad intelectual o industrial. Si se gravara por esta vía a la la población con riqueza superior a 10 mil 746 mdp, se podrían recaudar hasta 99 mil mdp, equivalentes a 0.4% del PIB. Los autores del informe consideran que el correcto diseño y aplicación de estos impuestos, combatiría la concentración de la riqueza y con ello se disminuirían las desigualdades en México. Puedes consultar el informe La vacuna contra la desigualdad aquí / Fecha de publicación: 25 de mayo de 2021.

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