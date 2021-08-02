Empresarios creen que el plazo de un mes no será suficiente para cumplir con los requisitos. Este fin de semana, durante el periodo extraordinario de sesiones, las cámaras de diputados y senadores ...

Empresarios creen que el plazo de un mes no será suficiente para cumplir con los requisitos. Este fin de semana, durante el periodo extraordinario de sesiones, las cámaras de diputados y senadores aprobaron aplazar un mes la entrada en vigor de la reforma al outsourcing. Así, los cambios que hubieran entrado en vigor el 1 de agosto lo harán el 1 de septiembre. Durante el proceso, la diputada panista Patricia Terrazas propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre, pero fue rechazada. Estos son los cambios que serán prorrogados hasta el 1 de septiembre:

Trasladar al personal subcontratado a la nómina de la empresa.

Iniciar inscripción al REPSE.

Reconocer los derechos laborales de su plantilla laboral como la antigüedad y riesgos de trabajo.

Solicitar al IMSS la asignación del registro patronal que le corresponde como empresa de prestación de servicios especializados.

Empezar a entregarle al IMSS copia del contrato en el que incluya la denominación o razón social, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y una lista de su personal. Posteriormente, actualizará esa información cada cuatro meses.

De acuerdo con la diputada, 70 mil empresas ya iniciaron el registro; sin embargo, solamente 25 mil lo han conseguido. Esto representa solamente el 30%.

Empresarios no están satisfechos con la prórroga

Aunque los grupos empresariales celebraron la prórroga, creen que un mes no será suficiente para cumplir con los requisitos. Además del poco tiempo, las empresas todavía deben lidiar con los problemas operativos de la plataforma del REPSE.

Desde #Coparmex valoramos el esfuerzo realizado por las y los legisladores para prorrogar al 1 de septiembre la implementación de la reforma a la Ley de #Subcontratación sin embargo consideramos que dicha extensión es insuficiente. #ComunicadoCoparmex 👉https://t.co/RcvXDZUKsW pic.twitter.com/c7O66INhF9 — Coparmex Nacional (@Coparmex) August 1, 2021

La Coparmex también señaló que las 387 mil empresas con problemas operativos no podrán ponerse al corriente en el plazo otorgado. Por esto, el organismo pidió que se homologaran las fechas con el sector público; es decir, prorrogar hasta el 1 de enero.

En entrevista con El Financiero, Rolando Silva, vocero de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), señaló que la autoridad debió haber tomado el plazo para mejorar su procesos. De acuerdo con Silva, actualmente los sistemas del SAT y del Infonavit están saturados y ambos son requisitos para el registro.

Con información de El Financiero, Forbes y El Economista https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/02/consideran-que-prorroga-para-ley-outsourcing-es-insuficiente/ https://www.forbes.com.mx/aprueban-en-comisiones-prorroga-de-un-mes-a-reforma-de-outsourcing/ https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Diputados-dan-un-mes-de-respiro-a-empresas-de-outsourcing-aprueban-prorroga-20210730-0090.html

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