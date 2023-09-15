Las empresas y corporaciones deben prepararse para auditorías y vigilancias más rigurosas, señalan contadores El gobierno federal tiene como objetivo recaudar 4 billones 941 mil millones de pesos para el próximo año. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advierte que, con el fin de alcanzar esta cifra en impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevará a cabo una "extrafiscalización" sin precedentes. En el Paquete Económico se revela que los ingresos tributarios previstos para el próximo año serán un 6.1% mayores que el estimado para este año, representando un 14.4% del PIB. Héctor Amaya, vicepresidente del IMCP, destacó que esta “extrafiscalización” afectará a 2 millones 400 mil contribuyentes, lo que representa un gran porcentaje de los 62 millones que componen el padrón. La estrategia del fisco se centrará en los grandes contribuyentes y las personas morales, ya que aportan aproximadamente el 71% de los ingresos tributarios, mientras que las personas físicas contribuyen con menos del 10%. Esto significa que las empresas y corporaciones deben prepararse para auditorías y vigilancias más rigurosas. El motivo detrás de esta maniobra del gobierno federal es la necesidad de financiar proyectos prioritarios, como el Tren Maya, que no pueden permitirse dejar incompletos. Laura Grajeda, presidenta del IMCP, sugiere que el gobierno debería explorar otras fuentes de ingresos, dado que se prevé una disminución en los ingresos petroleros y se busca aumentar el peso de los tributarios. Además, el gasto en pensiones aumentará significativamente en 2024, alcanzando un billón 991 mil millones de pesos, un 11.8% más que en 2023. Dado que la recaudación actual de ingresos no es suficiente, esto subraya la necesidad de una reforma fiscal, según el vicepresidente general del Instituto. La recaudación tributaria del Gobierno federal ha mantenido un aumento constante en los últimos años, alcanzando los 2.65 billones de pesos en julio de este año. Esta tendencia ascendente destaca la importancia de la estrategia de fiscalización en curso para alcanzar las ambiciosas metas de ingresos del próximo año.