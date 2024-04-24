Este año, a muchas personas físicas que tienen cuentas de inversiones les está saliendo impuesto a pagar, según reportan especialistas En México, los intereses que una persona física recibe, sea de cuentas bancarias, inversiones, préstamos otorgados a terceros, o cualquier otra fuente que genere intereses, están sujetos al Impuesto sobre la Renta (ISR). Pero de acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, hay casos en los que un contribuyente no tiene que pagar ISR por intereses recibidos:

Si el contribuyente tiene una cuenta en donde le depositan su nómina y el saldo promedio no excede de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, que son aproximadamente 150,000 pesos, los rendimientos no pagan impuestos.

Si la tasa de interés del contribuyente es muy baja tampoco paga impuestos. Por ejemplo, si la tasa de interés fue de 4%, entonces hubo una pérdida, porque la inflación fue de 4.66%. Entonces no tendría que pagar ISR.

En cuanto a la declaración anual, si el contribuyente nada más recibió intereses y sueldo, y la suma de esos dos ingresos fue menor a 400,000 pesos, no tiene la obligación de presentar la declaración anual. Siempre y cuando no tengan otra actividad o ingreso. Pero si recibió otro tipo de ingresos si deben presentar declaración anual.

En entrevista con El Contribuyente, la especialista recordó que en 2022 la inflación fue muy alta y hubo una pérdida en la diferencia de tasas porque las tasas de interés que se pagaron fueron menores. Sin embargo, la contadora señaló que este año, a muchas personas físicas que tienen cuentas de inversiones les está saliendo impuesto a pagar. Ríos Hernández explicó que lo anterior se debe a que la inflación de 2023 fue de 4.66%, y las tasas de interés que se estuvieron pagando fueron bastante más altas. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, recomendó a los contribuyentes que verifiquen que los datos que estén en su declaración sean de las cuentas que ellos tienen, y que estén acordes con lo que el banco les esté informando.