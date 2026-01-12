Conoce los plazos según tu régimen: liquidación (19 enero), sin fines de lucro (16 febrero) o general (31 marzo). El Servicio de Administración Tributaria abre el periodo para presentar la Declaración Anual 2025. Aunque a muchos empresarios les parezca que el año acaba de empezar, la autoridad fiscal ya está invitando a contribuyentes a cumplir con esta obligación fiscal. Los plazos varían según el tipo de empresa, así que es importante conocer exactamente cuándo debes actuar. El periodo de presentación de la declaración comenzó el 1 de enero de 2026 y se cierra el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, algunos contribuyentes tienen fechas límite mucho más cercanas.

Quién presenta primero: las fechas de acuerdo a tu régimen

No todos los contribuyentes tienen el mismo plazo. El SAT establece diferentes fechas según la naturaleza legal de la empresa, reconociendo que algunos casos requieren mayor urgencia. Las sociedades en liquidación tienen el plazo más corto. Deben presentar su declaración antes del 19 de enero de 2026. Una vez que una empresa entra en liquidación, el SAT requiere una gestión rápida de sus obligaciones fiscales. Las personas morales sin fines de lucro cuentan con más tiempo. Tienen hasta el 16 de febrero de 2026 para enviar su declaración. Este grupo incluye organizaciones civiles, asociaciones y fundaciones que operan bajo régimen fiscal especial. Todos los demás contribuyentes, sin importar si operan bajo el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta o bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), tienen hasta el 31 de marzo de 2026. Este es el plazo más amplio y aplica a la mayoría de las empresas.

Lo que ya está listo para ti en la plataforma

Presentar la declaración es más fácil ahora porque el SAT precarga información en su plataforma. No necesitas capturar manualmente todos los datos: algunos ya están ahí esperándote. La plataforma incluye: pagos provisionales que realizaste durante el año, Participación de Trabajadores en Utilidades (PTU) que pagaste, retenciones de ISR efectivamente pagadas a sueldos y salarios, así como retenciones bajo el régimen RESICO. También aparecen los CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones que emitiste, y el remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, incluyendo pérdidas fiscales, pagos al extranjero y dividendos recibidos. Tu tarea como contribuyente es revisar que toda esta información sea correcta y esté completa. Si falta algo o hay errores, debes complementarla.

Requisitos técnicos para enviar tu declaración

Más allá de los datos, necesitas cumplir con requisitos de seguridad. Para enviar la declaración es obligatorio contar con e.firma vigente y tener acceso a un servicio de banca electrónica. La banca electrónica es especialmente importante si tu declaración resulta en saldo a cargo. En ese caso, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales. No hay otra opción: todo pago de saldo a cargo se gestiona por este medio.

Qué ocurre después de enviar tu declaración

Una vez que presentes tu declaración, hay algunos detalles técnicos que debes conocer. Si tu declaración genera un saldo a cargo, la actualización será visible en la plataforma del SAT 48 horas después del pago. En cambio, si el resultado es saldo en ceros (sin deber nada), el reflejo tardará 24 horas. Si necesitas modificar información que el SAT precargó, no basta con enviar una declaración corregida. Debes presentar declaraciones complementarias específicamente para aclarar qué datos estaban incorrectos.

Una herramienta útil: el simulador

Desde el 1 de diciembre de 2025, el SAT puso a disposición de los contribuyentes un simulador. Esta herramienta es especialmente útil para quienes operan bajo el Régimen General o el Régimen Simplificado de Confianza. Permite visualizar cómo quedaría tu declaración antes de enviarla formalmente, lo que reduce el riesgo de errores. Usar el simulador es una práctica recomendada, especialmente si tu situación fiscal es compleja o si es la primera vez que presentas una declaración anual bajo un régimen específico.