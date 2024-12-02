Las cartas invitación del SAT buscan corregir irregularidades fiscales, pero su falta de información clara genera incertidumbre jurídica para los contribuyentes. Prodecon propone incluir datos clav...

Las cartas invitación del SAT buscan corregir irregularidades fiscales, pero su falta de información clara genera incertidumbre jurídica para los contribuyentes. Prodecon propone incluir datos clave sobre terceros para facilitar las aclaraciones y evitar conflictos mayores

La carta invitación es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para invitar a los contribuyentes a corregir voluntariamente sus irregularidades fiscales.

Este comunicado generalmente señala discrepancias detectadas en la declaración de impuestos, como ingresos no reportados, diferencias en información proporcionada por terceros, u omisión de declaraciones. Aunque no es obligatorio atenderla, ignorarla podría desencadenar acciones más formales, como auditorías o multas, por lo que es recomendable resolver cualquier irregularidad de forma preventiva.

Problemática con las cartas invitación

Recientemente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó en su portal el Análisis Sistémico 06/2024, donde expone una problemática relacionada con estas cartas. Según el análisis, muchos contribuyentes enfrentan dificultades para atender los comunicados del SAT cuando se detectan diferencias entre:

Los valores reportados en sus declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) .

. Los valores de actos o actividades reportados por sus clientes en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

El problema radica en que el SAT no proporciona la lista de los clientes que presentaron la DIOT que originan estas inconsistencias. Esto deja a los contribuyentes en un estado de incertidumbre jurídica, al no contar con los datos necesarios para aclarar su situación.

Incumplimiento de derechos del contribuyente

De acuerdo con Prodecon, esta falta de información vulnera los derechos establecidos en el Artículo 2, fracciones I y IX de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC), que garantizan la claridad y transparencia en las comunicaciones con la autoridad fiscal.

Propuesta de solución

Prodecon ha sugerido al SAT incluir en las cartas invitación la lista de los terceros que presentaron las DIOT de las cuales derivan las inconsistencias detectadas. Como alternativa, propone que esta información se proporcione a través de la presentación de un caso de aclaración, permitiendo a los contribuyentes resolver las irregularidades sin ambigüedades.

Con esta medida, se busca mejorar la transparencia y evitar que los contribuyentes enfrenten incertidumbre jurídica al responder a los requerimientos del SAT.

Puedes ver el análisis sistémico que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2024.