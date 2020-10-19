Horas antes de cumplirse el límite de aprobación de la minuta de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal, el secretario de Hacienda retiró la propuesta de la iniciativa. A unas horas de la fecha límite para aprobar la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación y de la Miscelánea Fiscal para 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó eliminar una polémica propuesta contenida en el Paquete Económico 2021. De ser aprobada, habría implementado una cuota compensatoria en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de las gasolinas. Esto fue dado a conocer por el secretario Arturo Herrera en conferencia de prensa. La iniciativa planteaba que, en caso de que bajara el precio internacional del crudo, que es uno de los componentes del precio final de la gasolina, entraría en vigor una cuota adicional, para ayudar a las finanzas públicas. La medida busca volver al control de precios en las gasolinas y evitar la caída de la recaudación por concepto del IEPS, uno de los impuestos más importantes del gobierno federal. Sin embargo, esta propuesta había sido señalada como un nuevo “gasolinazo” por legisladores de la oposición. El subsecretario Gabriel Yorio González dijo que también se están discutiendo con los diputados algunas modificaciones a las leyes complementarias de la Ley de Disciplina Financiera. Sin embargo, aseguró que no habrá mayores cambios a la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año, pues es inercial.

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