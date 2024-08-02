Por medio de diversas reformas fiscales, los requisitos de las deducciones autorizadas se han venido “endureciendo”. De acuerdo con la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, un claro ejemplo de lo anterior es el caso de los intereses devengados a cargo de una persona moral. La complejidad para cumplir con los requisitos fiscales implica realizar una serie de cálculos y, desde luego, considerar que ya no será suficiente con demostrar que el capital tomado en préstamo se invirtió en los fines del negocio. El presidente de Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, Jorge García González, indicó que ante estos hechos, existen otros requisitos que no están totalmente previstos en la legislación y reglamentación fiscal. Pero señaló que, en cierta medida, son invocados por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación a los contribuyentes. En este caso, el especialista se refirió a los requisitos relacionados con la ‘materialidad de las operaciones’. Pero en la conferencia de prensa de julio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), García González dijo que son los tribunales los que, en diversos precedentes, de alguna forma han aportado directrices en torno a este tema.

Panorama complejo para soportar las deducciones autorizadas

En este contexto, y tomando en consideración la aún reciente jurisprudencia 1a/J 205, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 8 de diciembre de 2023, el contador considera que nos encontramos ante un panorama más complejo para soportar debidamente las deducciones autorizadas. En la jurisprudencia mencionada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó: “El estudio de las regulaciones a las deducciones implica el análisis entre las finalidades que persigue el sistema tributario a través de las normas que lo delimitan y los derechos de las personas contribuyentes, por lo que es factible el uso del examen de razonabilidad a partir de tres pasos:

Determinar si la finalidad es legítima, objetiva y constitucionalmente correcta; Examinar la razonabilidad de la medida, esto es, …relación de índole instrumental entre los medios utilizados y el fin pretendido; Valorar que se cumpla con una relación proporcional entre los medios y los fines…”.

Es necesaria una reforma para efectuar con transparencia las deducciones

El presidente de Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública concluyó diciendo que existen requisitos que por su naturaleza no están definidos en las disposiciones fiscales. Esto aunado al hecho de que el poder controvertir la razonabilidad de un requisito no garantiza la posibilidad de ejercer su deducción. Por eso, dijo que es importante y necesaria una reforma fiscal profunda que aporte los elementos en materia de seguridad jurídica, para que los contribuyentes efectúen con transparencia las deducciones a las que tienen derecho.