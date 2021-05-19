De acuerdo con una firma de contadores y abogados, los depósitos que realiza el sugar daddy no pueden aplicar como donativos exentos. En los últimos años se pusieron de moda los términos sugar dadd...

De acuerdo con una firma de contadores y abogados, los depósitos que realiza el sugar daddy no pueden aplicar como donativos exentos. En los últimos años se pusieron de moda los términos sugar daddy, sugar mommy y sugar baby. Un sugar daddy es un hombre que ofrece apoyo, de naturaleza financiera o material, a una persona más joven con la que tiene relaciones sexuales o un acuerdo romántico, a quien se le llama sugar baby. A la mujer que ofrece el apoyo financiero o material se le denomina sugar mommy. Una sugar baby que se encuentra en una relación de este tipo, puede recibir regalos, dinero en efectivo u otros beneficios financieros y materiales a cambio de la relación. Así pueden tener un sostén económico o mantener su estilo de vida sin necesidad de trabajar.

Ingresos que entrega el Sugar Daddy a la Sugar Baby

Pero una Sugar Baby puede tener conflictos en temas relacionados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el Grupo San Cosme Contadores y Abogados. De acuerdo con una nota publicada por El Heraldo de México, la firma difundió información que impactó a la población en internet y se viralizó en cuestión de segundos. La información indica que al no existir una relación civil, como el matrimonio, los depósitos que realiza el Sugar Daddy no pueden aplicar como donativos exentos. Así que por más “gratis” que parezca, la Sugar Baby debe pagar una parte de los depósitos por concepto de impuestos, esto al considerarlos la autoridad como ingreso. Lo anterior también aplica si el “apoyo” es en especie. Por eso, la firma dijo que si la Sugar Baby quiere estrenar coche o que pongan terrenos a su nombre, debe pensarlo dos veces.

Con información de El Heraldo de México.

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/17/sat-regalos-de-tu-sugar-daddy-no-estan-libres-de-impuestos-debes-declararlos-296794.html

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