Te decimos cuales son las consecuencias de equivocarse al llenar estos campos en el CFDI. Equivocarse al rellenar los campos de “clave de unidad de medida” o “clave de producto o servicio” en el CF...

Te decimos cuales son las consecuencias de equivocarse al llenar estos campos en el CFDI. Equivocarse al rellenar los campos de “clave de unidad de medida” o “clave de producto o servicio” en el CFDI se considera una infracción.

De acuerdo con el cuestionario de Preguntas Frecuentes sobre CFID 3.3 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto es lo que debe hacer el contribuyente si comete el error:

13. ¿Qué sucede si clasifico de manera errónea en el CFDI la clave de los productos o servicios? En caso de que se asigne "erróneamente" la clave del producto o servicio se debe reexpedir la factura para corregirlo. Para clasificar los productos y servicios que se facturan, debe consultar el Apéndice 3 del Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet versión 3.3, publicada en el Portal del SAT, y puede utilizarse la herramienta de clasificación publicada en el mismo Portal. Fundamento Legal: Apéndice 3 Clasificación de Productos y Servicios del Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada en el Portal del SAT.

Como señala Fiscalia, equivocarse en estos campos puede causar problemas cuando la autoridad lleve a cabo sus facultades de comprobación o en solicitudes de devolución. Por esto, se recomienda revisar tanto los CFDI que expide el contribuyente, así como los que recibe. Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/16108

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