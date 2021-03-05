La compañía holandesa ha sido acusada en Estados Unidos de pagar sobornos para conseguir contratos de importación en México y Ecuador. En noviembre de 2018, dos días antes de que terminara la admin...

La compañía holandesa ha sido acusada en Estados Unidos de pagar sobornos para conseguir contratos de importación en México y Ecuador. En noviembre de 2018, dos días antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto, la empresa holandesa Vitol consiguió diez permisos para la importación de hasta 35 mil millones de litros de gasolinas, diésel, aceites, crudos ligeros y turbosina de la Secretaría de Energía. En diciembre de 2018, ya en la administración actual, la empresa consiguió otro permiso para importar 11 millones de litros. Por último, en noviembre de 2019, logró otro permiso para 22 mil millones de litros. El 3 de diciembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Vitol por pagar sobornos a un funcionario de Pemex en 2018, con el objetivo de obtener información confidencial que le ayudaría a asegurar un contrato. Además, la acusación dice que Vitol pagó dos millones de dólares en sobornos a funcionarios en México y Ecuador para obtener contratos petroleros. Los documentos de la acusación mantienen los nombres de las empresas fantasmas y los funcionarios en secreto; excepto por Javier Aguilar, el encargado de gestionar los permisos y negociar los sobornos. En las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos se determinó que Vitol pagó 1.4 millones de dólares en sobornos a Ecuador, y 600 mil dólares a México. Esta semana, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se comprometió a investigar el caso de Vitol.

SAT suspende a Vitol

Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió a la empresa del padrón de importadores de hidrocarburos. De hecho, la suspensión se decretó en octubre del año pasado, y la empresa intentó conseguir un amparo, que fue rechazado. La suspensión se hizo con base en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aduanera. Este numeral establece la suspensión como precaución en caso de irregularidades fiscales.

Como señala Reforma, la última versión del padrón de importadores de Sectores Específicos, no contiene a Vitol Marketing ni alguna otra filial con ese nombre. Con información de Reforma y Mexicanos contra la corrupción

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