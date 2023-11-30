Los mexicanos son los que más toman en cuenta las opiniones de los influencers al elegir un producto o servicio De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Statista, México se posiciona como...

Los mexicanos son los que más toman en cuenta las opiniones de los influencers al elegir un producto o servicio De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Statista, México se posiciona como el segundo país latinoamericano que más toma en cuenta las opiniones de los influencers al comprar un producto. Según los datos, el 30 por ciento de los mexicanos ha adquirido un artículo debido a la recomendación de algún influencer. Este fenómeno, aunque fuerte en México, está detrás de Brasil, donde el 44 por ciento de sus habitantes se deja influenciar por las opiniones de estas figuras mediáticas. En contraste, países como Chile y Colombia muestran una menor predisposición hacia las recomendaciones de influencers, con tan solo un 13 y 16 por ciento de sus habitantes, respectivamente, cediendo a estas influencias, según los datos proporcionados por Statista. Julieta Vargas, senior business developer en la agencia DC Influencer Marketing, explicó que el peso significativo de los influencers en las decisiones de compra de los consumidores mexicanos se debe al tiempo considerable que pasan en diversas redes sociales. Los influencers y celebridades tienen una presencia notoria en estas plataformas, lo que les permite persuadir a grandes audiencias, un aspecto que las marcas han aprovechado a través del influencer marketing.

"Gran parte de las marcas han optado por asignar una parte considerable de sus presupuestos al influencer marketing", afirmó Vargas.

La influencia de estos personajes es tan profunda que, antes de comprar un producto, muchos consumidores consultan las recomendaciones o comentarios de su "influencer de cabecera", estableciendo así un vínculo emocional con estas figuras públicas. Además de los conocidos macroinfluencers, existen los microinfluencers, quienes son más cercanos a la vida cotidiana de las personas. Su estilo de vida más alcanzable crea una conexión más natural con los consumidores. Aunque los macroinfluencers, con más de 100 mil seguidores, promocionan productos que pueden estar fuera del alcance económico de muchos compradores, sirven como canales aspiracionales para la audiencia. En términos de categorías de productos, la belleza, la moda y la tecnología son los campos donde las decisiones de compra son más influenciadas por las recomendaciones de estos influencers, subrayó Vargas.