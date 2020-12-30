El motivo de la prórroga es por la disminución del flujo de efectivo de la petrolera mexicana. Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día lunes 28 de diciembre...

El motivo de la prórroga es por la disminución del flujo de efectivo de la petrolera mexicana. Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día lunes 28 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador otorgó a Pemex y sus subsidiarias la posibilidad de pagar a plazo de forma diferida sus impuestos por concepto de pagos provisionales del derecho por la utilidad compartida y los pagos mensuales del derecho de extracción de hidrocarburos. Normalmente tienen que hacer el pago del mes correspondiente a más tardar el día 25 del mes posterior, pero gracias al decreto el pago correspondiente a noviembre podrán hacerlo a más tardar el 7 de enero. Es decir, se da las petroleras 13 días de prórroga. En las consideraciones iniciales del decreto, el jefe del Ejecutivo federal menciona que la disminución del flujo de efectivo de las petroleras como motivo de la prórroga, motivada por la caída internacional en el precio del petróleo, aunada a la falta de acuerdo por parte de Rusia y Arabia Saudita respecto a la producción de crudo. El fundamento legal de la facilidad concedida por el presidente se encuentra en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que le autoriza las condonaciones de impuestos, así como el pago a plazos o diferido cuando se trate de evitar afectaciones a una rama económica o región del país, así como en caso de catástrofes por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Cabe mencionar que este mismo artículo faculta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a conceder prórrogas y condonaciones a los sectores productivos del país que se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social para combatir la propagación del COVID-19, así como por la suspensión de actividades derivadas del semáforo epidemiológico. No obstante, en numerosas ocasiones el presidente se ha negado a ofrecer alivios fiscales a los contribuyentes.

Puedes consultar el decreto en la siguiente liga.

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